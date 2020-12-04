Подавление свободных СМИ: в ЕС возмущены ситуацией с TUT.by в Беларуси
Минский суд лишил крупнейший новостной портал Беларуси TUT.by статуса СМИ. В Евросоюзе считают это последним шагом в давлении на свободные СМИ.
ЕС требует вернуть статус СМИ порталу
В Брюсселе требуют от режима Лукашенко прекратить наступление на СМИ. Об этом сообщил представитель ЕС Петер Стано в твиттере.
Ранее Портал Tut.by уже не СМИ в Беларуси: что известно
Отзыв статуса TUT.by – это последний шаг в вопиющем подавлении журналистов и свободных СМИ. Это должно прекратиться. Право на апелляцию TUT.by должно быть полностью соблюдено,
– написал Стано.
Евросоюз призывает восстановить статус портала, а также освободить всех задержанных журналистов, в частности, Екатерину Борисевич.
Что известно о суде над TUT.by
- Министерство информации Беларуси подало в суд на портал. Медиа обвинили в представлении недостоверной информации, которая вредит национальным интересам.
- В частности, говорится о материалах об акциях протеста, нарушениях в работе ЦИК и действиях силовиков.
- За это журналисты получили 4 предупреждения от государства.
- 3 декабря 2020 года экономический суд Минска удовлетворил иск и лишил TUT.by статуса СМИ.
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