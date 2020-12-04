Минский суд лишил крупнейший новостной портал Беларуси TUT.by статуса СМИ. В Евросоюзе считают это последним шагом в давлении на свободные СМИ.

ЕС требует вернуть статус СМИ порталу

В Брюсселе требуют от режима Лукашенко прекратить наступление на СМИ. Об этом сообщил представитель ЕС Петер Стано в твиттере.

Ранее Портал Tut.by уже не СМИ в Беларуси: что известно

Отзыв статуса TUT.by – это последний шаг в вопиющем подавлении журналистов и свободных СМИ. Это должно прекратиться. Право на апелляцию TUT.by должно быть полностью соблюдено,

– написал Стано.

Евросоюз призывает восстановить статус портала, а также освободить всех задержанных журналистов, в частности, Екатерину Борисевич.

#Belarus:Revocation of @tutby's status is latest move in blatant crackdown on #journalists & free media. It must stop. https://t.co/wqWHMb03w3’s right to appeal must B fully respected & status should B restored. calls for release of all imprisoned journalists incl K. Barysevih — Peter Stano (@ExtSpoxEU) December 4, 2020

Что известно о суде над TUT.by

Министерство информации Беларуси подало в суд на портал. Медиа обвинили в представлении недостоверной информации, которая вредит национальным интересам.

В частности, говорится о материалах об акциях протеста, нарушениях в работе ЦИК и действиях силовиков.

За это журналисты получили 4 предупреждения от государства.

3 декабря 2020 года экономический суд Минска удовлетворил иск и лишил TUT.by статуса СМИ.

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