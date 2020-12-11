ЕС введет санкции против Турции из-за конфликта в Средиземноморье
Страны-члены Европейского союза согласовали пакет санкций против Турции. Причина этого – конфликт в Средиземноморье, участниками которого являются Турция, Греция и Кипр.
Санкции введут против лиц и компаний, принимавших участие в планировании и проведении разведки газовых месторождений на спорных участках в Средиземном море. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Санкции будут предусматривать запрет на въезд и замораживание активов на территории Евросоюза. Окончательное решение касательно санкций примет Совет Европы.
Детали конфликта в Средиземном море
- В конце октября Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорной с Грецией и Кипром шельфе.
- В Афинах раскритиковали Анкару за такие действия и пообещали подать жалобу.
Реакция Турции
В Турции утверждают, что план Евросоюза ввести санкции даст обратные результаты. Кроме того, это якобы осложнит достижение соглашения по греко-турецкому конфликту в Средиземноморье.
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