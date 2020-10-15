Европейский Союз ввел санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список попали шесть человек.

В Евросоюзе наложили санкции на граждан РФ из-за отравления политика Навального, об этом информирует пресс-служба Совета ЕС.

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Сегодня (15 октября – 24 канал) Рада ввела ограничительные меры против шести человек и одной компании, причастных к покушению на Алексея Навального,

– говорится в заявлении.

Кто попал в санкционный список:

директор ФСБ Александр Бортников;

первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко;

еще четверо высокопоставленных российских чиновников;

штрафы касаются и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.

Введенные Евросоюзом ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, а также замораживание любых финансовых активов в европейских банках.

К слову, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что РФ зеркально ответит на санкции ЕС.

Обратите внимание! Навальный считает, что приказ отравить его дал Владимир Путин. Вместе с тем президент отрицает, что оппозиционера отравили "Новичком". Путин также выразил мнение, что Навальный мог сам себя отравить. Международное сообщество раскритиковало такие слова главы РФ. Все, что известно об отравлении Навального, читайте по ссылке.