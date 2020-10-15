ЕС ввел санкции против РФ из-за отравления Навального
Европейский Союз ввел санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список попали шесть человек.
В Евросоюзе наложили санкции на граждан РФ из-за отравления политика Навального, об этом информирует пресс-служба Совета ЕС.
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Сегодня (15 октября – 24 канал) Рада ввела ограничительные меры против шести человек и одной компании, причастных к покушению на Алексея Навального,
– говорится в заявлении.
Кто попал в санкционный список:
- директор ФСБ Александр Бортников;
- первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко;
- еще четверо высокопоставленных российских чиновников;
- штрафы касаются и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.
Введенные Евросоюзом ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, а также замораживание любых финансовых активов в европейских банках.
К слову, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что РФ зеркально ответит на санкции ЕС.