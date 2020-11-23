Сразу 4 страны присоединились к продлению персональных санкций ЕС в отношении РФ. Речь идет о таких странах, как Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия.

Эти страны присоединились к решению ЕС о продлении персональных санкций против России за действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожают им. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС от имени Европейского Союза.

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Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли и Европейской экономической зоны присоединились к решению Совета ЕС относительно санкций.

Они обеспечат соответствие своих государственных политик этому решению Совета. Европейский Союз принимает к сведению такие обязательства и приветствует их,

– говорится в заявлении.

Обратите внимание! 10 сентября Совет ЕС принял решение о продлении действующих санкций на полгода, до 15 марта 2021-го. Санкции предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов в отношении 175 человек и 44 субъектов хозяйствования.

Что этому предшествовало: