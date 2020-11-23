Еще 4 страны присоединились к санкциям ЕС против России
Сразу 4 страны присоединились к продлению персональных санкций ЕС в отношении РФ. Речь идет о таких странах, как Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия.
Эти страны присоединились к решению ЕС о продлении персональных санкций против России за действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожают им. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС от имени Европейского Союза.
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Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли и Европейской экономической зоны присоединились к решению Совета ЕС относительно санкций.
Они обеспечат соответствие своих государственных политик этому решению Совета. Европейский Союз принимает к сведению такие обязательства и приветствует их,
– говорится в заявлении.
Что этому предшествовало:
- В июне послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции против России, введенные после незаконной аннексии Крыма.
- В октябре ЕС также на год продлил санкции против россиян из-за отравления Скрипалей. Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2021 года.
- 15 октября ЕС ввел санкции против 6 россиян из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
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