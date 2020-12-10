Накануне Леонид Кравчук допустил, что Украина может предложить западным партнерам отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Однако пока этот вопрос еще не выносили на обсуждение.

Ведь прежде всего нужно узнать реакцию украинских политиков. Об этом глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил в интервью liga.net.

Ранее Украина может предложить отключить Россию от международной платежной системы, – Кравчук

Первый украинский президент объяснил, что для того, чтобы знать, как они отреагируют, нужны были соответствующие шаги информационного характера.

Я сделал этот шаг. Теперь мы анализируем, как к этому отнесутся политические партии, гражданское общество, украинский народ,

– отметил Кравчук.

И пояснил, что это будет хорошим аргументом для западных партнеров. Мол, это не только мнение узкого круга лиц, но и украинского политикума и народа.

Чтобы подтвердить эту мысль, необходимы конкретные социологические действия, а не просто слова. Потому относительно этого в Украине могут провести социологическое исследование, отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Как Россия отреагировала на заявление Кравчука

Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT, если там не будут идти навстречу в вопросах Донбасса. В Госдуме назвали заявление главы украинской делегации в ТКГ провокацией.

Кроме этого, в Кремле заверили, что такой шаг будет иметь негативные последствия для экономик других стран мира. А также решили похвастались созданием альтернативной внутренней системы "Мир".