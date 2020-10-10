Коронавирус подтвердили у народного избранника из "Батькивщины" Сергея Евтушка. О болезни сообщил сам парламентарий.

Нардеп болеет уже две недели

Евтушок отметил, что коронавирус у него обнаружили еще две недели назад. Однако результат последнего теста, который сдал политик, 10 октября оказался положительным. Об этом Евтушок написал в фейсбуке.

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Уже целую неделю никаких симптомов: ни кашля, ни температуры, ни потери вкуса или обоняния. А контрольный тест на коронавирус через 2 недели снова положительный,

– написал Евтушок.

Политик отметил, что находится на самоизоляции. Относительно его семьи, то и у жены, и у дочери тесты – уже отрицательные.

Верховная Рада – на карантине из-за COVID-19

Отметим, что именно из-за вспышки коронавируса Верховная Рада внесла изменения в календарный план работы на октябрь. Спикер Дмитрий Разумков отметил, что сейчас коронавирусом болеют 22 нардепа, а в целом с начала пандемии заразились 52 народных избранника.

Ранее СМИ сообщали, что именно от COVID-19 умерла одна из сотрудниц аппарата Рады.