Еще один политзаключенный на свободе: в Беларуси из СИЗО выпустили юриста Колесниковой
В Беларуси из следственного изолятора вышел на свободу юрист оппозиционера Марии Колесниковой Илья Салей. Его задержали вместе с Колесниковой и обвиняли в призывах к захвату власти в стране.
Правоохранители не подтверждают освобождение Салея
Сейчас в правоохранительных органах освобождение Салея не комментируют. Об этом сообщает портал TUT.by.
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Однако ресурс со ссылкой на собственные источники отмечает, что Салей приехал домой уже несколько дней назад. Экс-заключенного сопровождали родители. Уже позже, как рассказали соседи, в дом наведывались сотрудники милиции.
Салей присутствовал на встрече с Лукашенко в СИЗО
Отметим, что Салей присутствовал на встрече с действующим самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 10 октября. В СИЗО КГБ Лукашенко разговаривал с политзаключенными в течение 5 часов.
Впоследствии на свободу выпустили двух из присутствующих – координатора оппозиционного штаба Виктора Бабарыко бизнесмена Юрия Воскресенского и директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича.
Недавно освободили еще одного адвоката Колесниковой
Недавно на свободу вышла еще один адвокат Колесниковой Людмила Козак. Суд признал Козак виновной в якобы участии в несанкционированных массовых мероприятиях, а также в неповиновении требованиям сотрудников милиции. Адвоката оштрафовали.
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