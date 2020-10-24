Кипрская церковь признала ПЦУ 24 октября. Она стала четвертой после Вселенского Патриархата, Церкви Греции и Александрийского Патриархата, которая признала ПЦУ.

Архиепископ Кипра Хризостом помянул настоятеля ПЦУ Епифания во время литургии при рукоположении нового епископа Арсинойского Панкратия. Это произошло в монастыре Пресвятой Богородицы в городе Пафос, сообщила пресс-служба ПЦУ.

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Впервые во время Великого входа (архиепископ Кипра – 24 канал) помянул в диптихе имя блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания как настоятеля автокефальной Православной Церкви Украины,

– рассказали в ПЦУ.

В православном мире упоминание настоятелем церкви главы другой автокефальной церкви означает ее признание.

Кипрская церковь еще весной 2019 года рассматривала украинский вопрос, однако окончательное решение отложила "на потом". Хотя священный синод церкви Кипра не принимал решения о признании ПЦУ, настоятели церквей имеют право самостоятельно признавать другие церкви.



Фрагмент признания ПЦУ / Скриншот

Что известно о признании ПЦУ другими церквями

По данным СМИ, в Константинополе считают, что в первой волне признания ПЦУ, кроме Кипрской может быть Румынская православная церковь. Ведь она находится в хороших отношениях со Вселенским патриархатом.

Процесс признания ПЦУ затормозила пандемия коронавируса, из-за которой замедлилась физическая коммуникация между церквями.

Всего в мире есть 15 поместных православных церквей. Их настоятелей поминают в четкой последовательности – Первым Вселенского патриарха, последним – Епифания.

Обратите внимание! ПЦУ создали 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве. Ее настоятель митрополит Епифаний получил томос об автокефалии 6 января 2019 года. Официальное признание ПЦУ можно сравнить с признанием одного государства другим – этот процесс длительный.