Полный локдаун в Украине могут ввести, если будет 30 тысяч новых больных COVID-19 в сутки. Это показывает имеющееся соотношение больных и госпитализированных.

Полный карантин будет необходим именно при локдауне медицинской системы. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Интер".

Кстати В Украине на зимние праздники планируют ввести полный локдаун, – СМИ

Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткий карантин,

– подчеркнул Степанов.

По словам главы Минздрава, если говорить о проценте больных, которые попадают в больницу, то при 30 тысячах больных в сутки, будут проблемы. В частности, большая нагрузка на медсистему.

Что говорили о введении локдауна ранее

Отметим, ранее политики утверждали, что локдаун введут и при 9,5 тысячах больных, и при 15 тысячах. По словам Степанова, этого не сделали, потому что количество коек увеличивается.

К слову, за сутки 19 ноября, в Украине зафиксировали очередной неутешительный рекорд – более 14,5 тысячи новых больных коронавирусом.

Обратите внимание! Ранее правительство отменило адаптивный карантин, вернув общенациональный. Кроме этого, ввели карантин выходного дня.

Карантин в Украине / инфографика 24 канала