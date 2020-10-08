Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук возглавлял правительство один год. Он заявил, что глава Министерства внутренних дел не был бы сейчас на своем посту, если бы он формировал правительство.

Об этом эксглава правительства рассказал в интервью "Голосу Америки".

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Если бы я формировал правительство, Арсен Борисович не возглавлял бы Министерство внутренних дел,

– заявил Гончарук.

Он считает, что вопрос относительно того, должен ли быть Аваков на своем посту сейчас – сугубо политический и его надо ставить президенту Зеленскому.

► Также он назвал положительные и отрицательные факторы за время председательства Авакова. В частности, среди вещей, которые были сделаны хорошо и среди которых был прогресс:

усовершенствованная пожарная служба;

патрульная полиция, хотя она "не выдерживает никакой критики";

программа безопасности на дорогах.

► Но, по словам Гончарука, есть и заметно негативные вещи. Например, доверие к уголовной полиции очень низкое, и поэтому трудно говорить о том, что эта реформа является успешной.

Также он добавил, что Аваков умеет строить коалиции и является сильным союзником для президента, поэтому очевидно, что президент не хочет его терять.