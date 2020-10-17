В декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных коронавирусом. Такой будет ситуация, если текущая динамика заболеваемости сохранится.

Прогноз количества активных больных коронавирусом в декабре

За последние 14 дней активных больных COVID-19 в Украине стало примерно на 30% больше. Об этом в фейсбуке написал глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий.

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Для понимания угрожающей ситуации, он предложил проанализировать динамику распространения вируса.

За две недели количество активных заболевших увеличилось со 122 до 164 тысяч. Если такая динамика сохранится, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тысяч больных,

– заявил Радуцкий.

Выдержит ли система здравоохранения

Он напомнил, что за последние сутки госпитализировали 1 100 пациентов, у которых среднее или тяжелое течение заболевания.

"Мы видим, что в госпитализации нуждаются примерно 15% людей, у которых обнаружили COVID-19. Если количество активных больных увеличится до 400 тысяч, нам нужно будет 60 тысяч койкомест ", - отметил глава комитета.

По его словам, система здравоохранения должна выдержать в декабре, но в феврале прогнозируют второй пик заболеваемости. Что будет дальше - неизвестно.

Радуцкий подытожил, что нужно уже сегодня делать все, чтобы сдержать темпы эпидемии и избежать локдауна страны.

Обратите внимание! За сутки 16 октября коронавирус подтвердили у 6 410 человек - это наибольшее количество инфицирований с начала эпидемии. Всего недуг обнаружили у 293 641 жителя Украины. Активных больных COVID-19 пока 166 205.