Если динамика сохранится, в декабре будет 400 тысяч больных COVID-19, – Радуцкий
В декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных коронавирусом. Такой будет ситуация, если текущая динамика заболеваемости сохранится.
Прогноз количества активных больных коронавирусом в декабре
За последние 14 дней активных больных COVID-19 в Украине стало примерно на 30% больше. Об этом в фейсбуке написал глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий.
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Для понимания угрожающей ситуации, он предложил проанализировать динамику распространения вируса.
За две недели количество активных заболевших увеличилось со 122 до 164 тысяч. Если такая динамика сохранится, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тысяч больных,
– заявил Радуцкий.
Выдержит ли система здравоохранения
Он напомнил, что за последние сутки госпитализировали 1 100 пациентов, у которых среднее или тяжелое течение заболевания.
"Мы видим, что в госпитализации нуждаются примерно 15% людей, у которых обнаружили COVID-19. Если количество активных больных увеличится до 400 тысяч, нам нужно будет 60 тысяч койкомест ", - отметил глава комитета.
По его словам, система здравоохранения должна выдержать в декабре, но в феврале прогнозируют второй пик заболеваемости. Что будет дальше - неизвестно.
Радуцкий подытожил, что нужно уже сегодня делать все, чтобы сдержать темпы эпидемии и избежать локдауна страны.