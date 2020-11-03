Законопроект о прекращении полномочий Конституционного Суда, который президент выносит на рассмотрение Верховной Рады, – неконституционный.

И если в парламенте депутаты будут нарушать Основной Закон Украины, то не стоит надеяться соблюдения закона от граждан. Такую позицию высказал лидер политической партии "За майбутнє" Игорь Палица, выступая с трибуны Верховной Рады.

Сейчас в Верховной Раде хотят принять неконституционное решение – о роспуске Конституционного Суда, потому что кому-то не нравятся его выводы. Когда полтора года назад Конституционный Суд сказал, что досрочные выборы проводить можно и решение о роспуске предыдущего парламента – законное, тогда всем все нравилось. Сегодня не нравится, потому что он позволил себе сказать о неправомерности принятого закона,

– прокомментировал Игорь Палица.

Политик убежден: антикоррупционная система нужна так же, как и антикоррупционные органы – НАПК и НАБУ. Но они должны соответствовать Основному Закону Украины – Конституции.

"Если кто-то позволяет себе говорить, что Конституцию можно порочить и топтать, то эти люди не имеют права называться депутатами и президентами", – подчеркнул Игорь Палица.

Он добавил, что законы нужно менять цивилизованным способом, а не принимая антиконституционные решения.

"Давайте вместе за две-три недели напишем нормальный конституционный законопроект, вернем все полномочия НАПК, вернем декларирования, вернем все для того, чтобы бороться с коррупцией в стране. А тому, кто хочет получать деньги из-за границы, я скажу: мы не дадим разрушить Украину! Украина будет независима от всех, только будет зависеть от народа Украины", – заявил политик.