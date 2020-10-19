Вице-премьер – министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что, как базовый документ, минские договоренности можно сохранить. Однако очевидно, что соглашения нуждаются в модернизации. Сколько времени еще будет существовать "Минск" - зависит от коммуникации со стратегическими партнерами.

Сколько просуществуют минские договоренности

Украина тщательно выполняла все свои обязательства, однако Россия – делала наоборот. Поэтому сколько еще просуществуют минские договоренности – пока неизвестно. Об этом Резников заявил в интервью "Зеркалу недели".

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Как минимум (существование минских договоренностей зависит – 24 канал) от нашего общения с коллегами из "нормандского формата". Как максимум – с другими стратегическими партнерами. Сядем вместе и будем принимать решения, если "Минск" не сработал,

– сказал Резников.

Санкции против России должны существовать

При этом, отметил чиновник, санкционная политика против России не должна исчезнуть. Ведь для нее несколько веских причин:

оккупация Крыма;

оккупация части Донбасса;

сбитие самолета MH17.

Более того, считает Резников, санкции нужно не только сохранять, но и усиливать.

Можно подписать другие договоренности

"Нам, наверное, нужно сказать честно: благодаря минским договоренностям сделано это и это, есть позитив. В частности, режим тишины, пусть не идеальный. Но если минские договоренности не работают, то давайте подпишем другие, например, стокгольмские", – сказал вице-премьер.

Резников отметил, что это вопрос политической воли европейcких стран. При этом чиновник привел пример Нагорного Карабаха – когда с проблемой не нужно было затягивать.

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Можно ли заморозить конфликт на Донбассе

Вопрос заморозки конфликта на Донбассе – неприоритетный, однако как тема для обсуждения – возможный.

Еще месяц назад такое предложение было более реалистичным. Мол, есть два примера – Приднестровье и Карабах, но сегодня против такого решения именно Карабах, замораживание конфликта не является хорошим сценарием,

– пояснил Резников.

Это интересно! Ранее Резников рассказал, что причиной того, что в минских договоренностях очень много спорных моментов является то, что их подписывали под большим давлением и в сложной политической ситуации. Чиновник охарактеризовал условия – " с дулом у виска".