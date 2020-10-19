Если минские договоренности не работают, то подпишите другие, – Резников о судьбе "Минска"
Вице-премьер – министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что, как базовый документ, минские договоренности можно сохранить. Однако очевидно, что соглашения нуждаются в модернизации. Сколько времени еще будет существовать "Минск" - зависит от коммуникации со стратегическими партнерами.
Сколько просуществуют минские договоренности
Украина тщательно выполняла все свои обязательства, однако Россия – делала наоборот. Поэтому сколько еще просуществуют минские договоренности – пока неизвестно. Об этом Резников заявил в интервью "Зеркалу недели".
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Как минимум (существование минских договоренностей зависит – 24 канал) от нашего общения с коллегами из "нормандского формата". Как максимум – с другими стратегическими партнерами. Сядем вместе и будем принимать решения, если "Минск" не сработал,
– сказал Резников.
Санкции против России должны существовать
При этом, отметил чиновник, санкционная политика против России не должна исчезнуть. Ведь для нее несколько веских причин:
- оккупация Крыма;
- оккупация части Донбасса;
- сбитие самолета MH17.
Более того, считает Резников, санкции нужно не только сохранять, но и усиливать.
Можно подписать другие договоренности
"Нам, наверное, нужно сказать честно: благодаря минским договоренностям сделано это и это, есть позитив. В частности, режим тишины, пусть не идеальный. Но если минские договоренности не работают, то давайте подпишем другие, например, стокгольмские", – сказал вице-премьер.
Резников отметил, что это вопрос политической воли европейcких стран. При этом чиновник привел пример Нагорного Карабаха – когда с проблемой не нужно было затягивать.
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Можно ли заморозить конфликт на Донбассе
Вопрос заморозки конфликта на Донбассе – неприоритетный, однако как тема для обсуждения – возможный.
Еще месяц назад такое предложение было более реалистичным. Мол, есть два примера – Приднестровье и Карабах, но сегодня против такого решения именно Карабах, замораживание конфликта не является хорошим сценарием,
– пояснил Резников.