Внештатный советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов выступает за долгосрочный локдаун. Милованов считает, что жесткие ограничения должны продолжаться по меньшей мере 3–4 недели.

Краткосрочных запретов не нужно, – Милованов

Президент Киевской школы отметил, что локдаун должно быть непрерывным. Об этом Милованов рассказал в интервью LB.ua.

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Я не за то, чтобы "локдаунить" всю экономику время от времени. Или вводить краткосрочные запреты. Нужно прекратить распространение, улучшить эпидемиологическую ситуацию и затем перейти к адаптивному ограничению,

– сказал Милованов.

Ущерб для экономики от локдауна

Что касается убытков для экономики, то Милованов отметил, что введение локдауна выходного дня приведет к 0,14% падения ВВП, тогда как непрерывного локдауна – до 0,3%. Жесткий карантин весной 2020 обусловил лишь 1% падения ВВП, считает советник Ермака. Остальные 5% – из-за кризиса, внешних и внутренних факторов.

Если мы не сделаем локдаун, в какой-то момент будет болеть будет половина людей. Или треть,

– заключил Милованов.

В качестве примера он название Киевскую школу экономики, которую возглавляет. Обучение восстановили в сентябре, однако из-за больных COVID-19 уже несколько раз закрывались на карантин. Милованов считает, что без локдауна такая ситуация будет постоянно.

Важно! На заседании правительства 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина не будет продолжать карантин выходного дня. Пока будут действовать ограничения оранжевой зоны – как в будни, так и на выходные. Относительно дальнейших решений по карантину, то о них обещают предупредить за неделю до введения.