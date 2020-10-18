Информация руководителя "Укрспецэкспорта" Вадима Ноздри о приоритетности военно-технического сотрудничества с частными компаниями Турции в сфере авиационного двигателестроения в контексте нарушения прав частных китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" – пример двойных стандартов и показатель ненадежности Украины как партнера в международных отношениях.

Об этом заявил экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, комментируя недавнее интервью руководителя Укрспецэкспорта Низдри изданию lb.ua, о котором СМИ упомянули в связи с визитом Зеленского в Турцию.

Как известно, с 2016 года украинские органы власти блокируют сделку китайских инвесторов по покупке авиастроительного ПАО "Мотор Сич”. Наложенный судом по инициативе СБУ арест на акции не дает возможности новым собственникам принимать участия в управлении и модернизировать производство. Такую линию действий украинской власти китайские инвесторы назвали государственным рейдерством, оценили свой ущерб от экспроприированных инвестиций и недополученного дохода в 3,5 млрд долл., а теперь наняли именитую американскую юркомпанию и идут в международный арбитраж с высокими шансами на победу.

Одной из причин остановки частной коммерческой трансакции в СБУ изначально назвали риски возможного трансфера технологий в сфере авиационного двигателестроения в КНР. "Удивительная история. Как мы видим из заявлений Ноздри, а также из состава делегации, которая поехала с Зеленским в Турцию, украинская власть разрешает и приветствует трансфер технологий авиастроения в эту страну, которая ведет себя очень активно на рынке вооружений и в "горячих точках планеты". Причем речь идет не о древних советских технологических решениях, а о новейших ноу-хау для беспилотников.

И не о каком-то заштатном госпредприятии, а о ЗМКБ "Ивченко-Прогресс", которое владеет патентами на разработки, которыми пользуется ПАО "Мотор Сич". То есть это государственное КБ может передавить технологии туркам — заметим, частной турецкой компании. А китайские инвесторы "Мотор Сичи" не могут начать развивать предприятие, которое вообще не имеет патентов, потому что все права интеллектуальной собственности у "Ивченко-Прогресс". Может, украинская власть специально не пускает иностранных инвесторов на "Мотор Сич", чтобы мутить там схемы, как раньше?”, — недоумевает Павел Розенко.

Напомним, в своем интервью гендиректор Укрспецэкспорта Вадим Ноздря рассказал о возможном сотрудничестве в сфере разработок и создания совместных производств в сфере авиационного двигателестроения между Украиной, ЗМКБ "Ивченко-Прогресс” и частной турецкой компанией Baykar Makina. В частности, речь может идти об участии турецких компаний в разработках двигателей для крылатых ракет — турецкая сторона интересуется целой линейкой двигателей ЗМКБ "Ивченко-Прогресс” и ОАО "Мотор Сич” для использования на своих новейших авиационных платформах. ЗМКБ "Ивченко-Прогресс” напрямую поставляет турбовинтовые двигатели АИ-450С для нового турецкого стратегического беспилотника Akinci.

"О каком равенстве инвесторов перед украинским законом идет речь? Что позволено Юпитеру не дозволено быку? А ведь равенство — одно из ключевых положений двустороннего Соглашения о защите инвестиций между Украиной и Китаем, о нарушении которого кричат на весь мир китайские инвесторы "Мотор Сичи". Устами Ноздри государство прямо признается в двойных стандартах и неравном отношении к партнерам из разных стран! Удивительно, что нашего посла в Китае еще никуда не вызвали и не поставили крест на серьезных двусторонних отношения и каких-то контактах на высшем уровне”, — считает Павел Розенко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Синьхуа” высказался за углубление политического, культурного и экономического украино-китайского сотрудничества, а также расширение партнерства в сфере взаимной торговли. С этой целью, как сообщил президент Зеленский, готовится заседание межправительственной украино-китайской комиссии, а также выразил надежду на встречу с Главой КНР Си Цзиньпином.