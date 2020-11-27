Мэр Львова Андрей Садовый считает, что карантин выходного дня не дает результата. Что касается локдауна на уровне государства, то его городской глава готов выполнять.

Во Львове будут выполнять решение о локдауне

Садовый отметил, что решение о жестком карантине принимают во многих странах мира, и оно является эффективным. Об этом мэр Львова рассказал в интервью изданию Babel.

​К теме Карантин выходного дня не показал результата, – глава Госпотребслужбы Киева

Это должно быть решение на уровне государства и оно должно быть одинаковое для всех. Если государство примет решение о полном локдауне, то его должны выполнять все,

- подчеркнул Садовый.

Эффективность карантина выходного дня не подтвердил ни один врач, – мэр

Во Львове горисполком признал все субботы и воскресенья до 30 ноября рабочими, чтобы обойти постановление правительства "О карантине выходного дня". Мэр города считает это решением правильным, так как эффективность ограничений на выходные не подтвердил ни один профессиональный врач.

"Это просто демонстрация бурной деятельности. Быстрее всего можно заразиться в общественном транспорте, в крупном торговом центре, поэтому в субботу и воскресенье они во Львове не работают. А в маленьком магазинчике, куда в течение дня зайдет пять или десять человек, там минимальная возможность заражения", – рассказал мэр Львова.

От карантина выходного дня страдают предприниматели

Городской глава считает, что от карантина выходного дня очень пострадают представители малого бизнеса. А их во Львове около 50 тысяч.

Если лишить их заработка, они придут в мэрию и скажут: "Дайте нам деньги". Вы же понимаете, что правительство никакой компенсации никому не заплатит, потому что тех денег физически нет. У нас есть проблема вовремя заплатить деньги пенсионерам, медикам,

– подчеркнул Садовый.

Что говорят о локдауне в правительстве

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль не отверг вариант с введением локдауна на новогодние праздники. Что касается результата карантина выходного дня, то его оценят уже через неделю. На введении жесткого карантина как можно скорее настаивает глава МВД Арсен Аваков.

Больше новостей о карантине в Украине можно прочитать здесь.