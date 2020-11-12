Просто вывести из Украины: Кравчук рассказал о своем видении наказаний для боевиков
Леонид Кравчук рассказал о своем видении того, как должны наказывать пророссийских наемников за преступления на Донбассе. По его словам, если оккупанты воевали, но не убивали, их можно просто вывести с территории Украины.
Масштабных военных действий на Донбассе нет, хотя тишины придерживаются не полностью. Об этом глава украинской делегации в ТКГ заявил в комментарии "Настоящему времени".
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О каком наказании для боевиков говорит Кравчук
Кравчук отметил, что за нарушения перемирия боевиков должны наказывать и в ОРДЛО.
Если они преступники, если они убивали, насиловали, грабили, совершали военные преступления, преступления против человечности, они должны нести наказание. Те, которые просто участвовали в военных действиях, должны быть выведены с территории – если они прибывшие, наемники. А те, которые местные, просто сдают ружья,
– добавил Кравчук.
По словам политика, невинные люди должны работать и включаться в жизнь.
План действий по Донбассу: что известно
- Для прекращения войны на Донбассе украинская делегация в ТКГ разработала "План действий по Донбассу".
- Он предусматривает 5 шагов. В частности, вывод иностранных войск и возобновление контроля над границей.
План действий по Донбассу / Инфографика 24 канала
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