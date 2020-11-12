Леонид Кравчук рассказал о своем видении того, как должны наказывать пророссийских наемников за преступления на Донбассе. По его словам, если оккупанты воевали, но не убивали, их можно просто вывести с территории Украины.

Масштабных военных действий на Донбассе нет, хотя тишины придерживаются не полностью. Об этом глава украинской делегации в ТКГ заявил в комментарии "Настоящему времени".

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О каком наказании для боевиков говорит Кравчук

Кравчук отметил, что за нарушения перемирия боевиков должны наказывать и в ОРДЛО.

Если они преступники, если они убивали, насиловали, грабили, совершали военные преступления, преступления против человечности, они должны нести наказание. Те, которые просто участвовали в военных действиях, должны быть выведены с территории – если они прибывшие, наемники. А те, которые местные, просто сдают ружья,

– добавил Кравчук.

По словам политика, невинные люди должны работать и включаться в жизнь.

План действий по Донбассу: что известно

Для прекращения войны на Донбассе украинская делегация в ТКГ разработала "План действий по Донбассу".

Он предусматривает 5 шагов. В частности, вывод иностранных войск и возобновление контроля над границей.



План действий по Донбассу / Инфографика 24 канала



Джерело: https://censor.net/ua/v3230666