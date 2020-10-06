Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарика опубликовал обращение Марии Колесниковой, записанное еще до ареста. Сейчас одна из лидеров белорусской оппозиции находится в СИЗО.

Обращение Колесниковой записали на случай ее ареста. Его обнародовал штаб белорусского оппозиционера Виктора Бабарика, сообщает 24 канал.

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Если вы смотрите это видео – меня арестовали,

– говорит в начале обращения Колесникова.

В видео она также пообещала, что оппозиция будет давить на действующую власть всеми законными способами и добьется свержения режима диктатора Александра Лукашенко. Кроме того, женщина заверила, что протесты приведут к победе белорусского народа.

Колесникова заявила, что штаб не отказывается от идеи референдума о возвращении Конституции Беларуси 1994 года. По ее словам, для этого зарегистрируют инициативную группу и создадут собственную партию.

Обращение Колесниковой: смотрите видео

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