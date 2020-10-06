Если вы смотрите это видео, меня арестовали– обращение белорусского оппозиционера Колесниковой
Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарика опубликовал обращение Марии Колесниковой, записанное еще до ареста. Сейчас одна из лидеров белорусской оппозиции находится в СИЗО.
Обращение Колесниковой записали на случай ее ареста. Его обнародовал штаб белорусского оппозиционера Виктора Бабарика, сообщает 24 канал.
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Если вы смотрите это видео – меня арестовали,
– говорит в начале обращения Колесникова.
В видео она также пообещала, что оппозиция будет давить на действующую власть всеми законными способами и добьется свержения режима диктатора Александра Лукашенко. Кроме того, женщина заверила, что протесты приведут к победе белорусского народа.
Колесникова заявила, что штаб не отказывается от идеи референдума о возвращении Конституции Беларуси 1994 года. По ее словам, для этого зарегистрируют инициативную группу и создадут собственную партию.
Обращение Колесниковой: смотрите видео
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Что известно об аресте Колесниковой
- С первых дней она была активной участницей белорусских протестов. Впоследствии вошла во вновь созданный Координационный совет. Целью органа было обеспечить мирную передачу власти от Лукашенко и его соратников к главному оппозиционеру Светлане Тихановской.
- 8 сентября Колесникова и ее соратники Антон Родненко и Иван Кравцов загадочно исчезли. Впоследствии стало известно, что Родненкова и Кравцова силой депортировали в Украину. Колесикову тоже пытались вывезти в соседнее государство, однако оппозиционерка порвала свой паспорт.
- Колесникову сначала удерживали в Мозырском пограничном отряде, а затем перевели в СИЗО.
- Сейчас Колесникова находится в следственном изоляторе Жодино.