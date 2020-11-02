При решении вопроса о скандальных решениях Конституционного суда возникнет много правовых коллизий. В частности, это касается рассмотрения законопроекта президента, который предусматривает прекращение полномочий всех судей КСУ.

Законопроект Владимира Зеленского по КСУ предлагает решение, которое не предусмотрено Конституцией Украины, поэтому могут возникнуть проблемы. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала.

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По мнению Фесенко, решение вопроса относительно Конституционного суда будет зависеть от того, удастся ли Зеленскому собрать 226 голосов за свой законопроект.

Если президент сможет это сделать, то очень важной будет процедура формирования нового состава КСУ, чтобы он стал легитимным,

– заявил политолог.

Как он отметил, если не удастся проголосовать за законопроект Зеленского, то возникнет очень сложная ситуация. По его словам, важно то, кому все же удастся "продвинуть" сценарий разрешения этого кризиса.

Справка. Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия всех судей Конституционного суда. В то же время решение КСУ о декларациях и незаконном обогащении должны признать "ничтожным". Подробнее об этом – читайте здесь.

Фесенко заявил, что нынешний состав Конституционного Суда работает в пользу фракции ОПЗЖ и особенно против антикоррупционных институтов.

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Политолог также добавил, что Украине уже не впервые приходится выходить из политического кризиса благодаря решениям, которые не предусматривает Конституция. В частности, это происходило во время Оранжевой революции и Революции Достоинства.