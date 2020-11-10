Украинские власти не исключают, что Кремль может размещать ядерное оружие в оккупированном Крыму. Насколько это реально и спасет ли от ядерных ударов непосредственное соседство с Россией – читайте дальше.

Вопрос присутствия российского ядерного оружия в Крыму действительно дискуссионный. Подробнее об этом – в материале 24 канала.

Обратите внимание Ядерное оружие в Крыму: когда Путин может его использовать

Еще в 2016 году на полуострове замечали ракетные установки, которые могут транспортировать ядерные заряды. За милитаризацией Крыму и ситуацией в Черноморском регионе постоянно следят военные аналитики и дипломаты из США и Украины.

"Мы знаем, что боевой состав пополнился 4 подводными лодками типа "Варшавянка", а также 3 ракетными фрегатами проекту "Буревестник", – отметил Михаил Забродский, заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности и разведки.

Подводная лодка типа "Варшавянка" / Фото российских СМИ

По оценкам специалистов, дальность поражения такого комплекса составляет около 2 тысяч километров. Поэтому это вполне может претендовать на полноценного носителя ядерного оружия, к тому же – стратегического уровня, добавил депутат.

Работы на бывших ядерных хранилищах

За годы крымской оккупации Кремль подготовил и достроил практически всю необходимую своим военным логистику. Прежде всего – это железнодорожное сообщение, ведь так по российским мануалам транспортируют и обслуживают ядерное оружие.

Железную дорогу через Керченский пролив в 2019 году торжественно открыл Владимир Путин. А еще в Крыму со времен СССР сохранилось много хранилищ для ядерного оружия, функционирование которых сейчас активно восстанавливается, убеждены специалисты.

Ведутся определенные работы на так называемом объекте 712. Это – "Кизилташ", где когда-то был склад ядерных боеприпасов Черноморского флота, еще бывшего СССР. Сейчас ведутся работы по совершенствованию его оборудования, их конечная цель неизвестна,

– подчеркнул Забродский.

Близость Украины и России не гарантирует нам защиты от ударов ядерного оружия. По словам военного эксперта Олега Жданова, применение тактического ядерного оружия для артиллерийских систем является опасностью для Украины.



Ядерный арсенал "Кизилташ" в Крыму, 2011 год / Фото Big picture

"Если будет полномасштабная военная кампания, то вероятно точнее применения и тактического ядерного оружия, зарядов малой мощности", – считает он.

Угроза для экологии

Впрочем, даже просто содержание и обслуживание ядерных ракет на территории Крымского полуострова угрожает экологии Черноморского региона. Ведь ядерное оружие означает автоматическое загрязнение.

Войны, конечно, может не быть. Возможно, Россия распадется до этого. Но то, что они загрязнят нам территорию, к сожалению, является фактом,

– объяснил Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Крыму.

"И это касается не только нас, потому что это загрязнено будет и море. Ведь все эти базы сбрасывают свои отходы фактически в реки", – подчеркнул он.

Украина пока наблюдает

В настоящее время Россия продолжает обустраивать полуостров подобно огромному авианосцу, который нельзя потопить. Очевидно, эта лодка будет максимально эффективной, если будет ядерное оружие. И в кремлевском повестке дня такая цель есть, заключили аналитики.

Ведь военная доктрина в России – наступательного характера. Украинская же власть пока в основном наблюдает за происходящим, ища поддержки у Запада.