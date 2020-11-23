Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что между ОП и главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым нет никаких конфликтов. Впрочем, другой подход спикера к ситуации с КСУ он все же раскритиковал.

Подоляк считает, что в этом вопросе Разумков должен двигаться в унисон с командой президента, несмотря на собственные политические амбиции. Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью "Бабелю".

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Нет, у нас нет ни малейшего конфликта со спикером парламента. Есть его представления о каких-то его ситуативных проектах,

– отметил советник Ермака.

Впрочем, Подоляку напомнили ситуацию вокруг законопроектов о КСУ. Дело в том, что после того, как президент Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске судей, спикер предложил свой, альтернативный документ. Он предлагает восстановить права НАПК, которые отменил Конституционный Суд.

Моя позиция известна: когда ты заходишь в составе команды с большим рейтингом и кредитом доверия, то как минимум первые 3 – 4 года нужно работать в рамках единой команды,

– отметил советник Ермака.

По его словам, президент определил определенные векторы, а в случае с КСУ – это "принципиальный вектор".

"Мы идем к постепенному уничтожению закрытости и кастовости системы государственного управления. Мне кажется, что спикер должен с нами в этом направлении двигаться в унисон, даже если имеет собственные политические амбиции и цели", – подытожил Подоляк.

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Законопроект Разумкова о КСУ: что известно

Дмитрий Разумков в своем законопроекте предложил восстановить права НАПК, которые отменил Конституционный Суд.

Однако нардепы заявили, что законопроект может быть рассмотрен в Раде только в комплексе с решением о Конституционном Суде. Такое мнение высказали в "Слуге народа".

Член партии "Слуга народа" Александр Дубинский решил заблокировать этот законопроект, подав альтернативный.

По словам экспертов, проект Разумкова не погубит конституционный кризис.



Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала