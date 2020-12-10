Некоторых министров могут уволить из Кабмина в 2021 году. Глава правительства убежден, что есть ряд министерств, которые нуждаются в обновлении руководства.

Правительство сейчас работает в сложных условиях. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Украинской правде".

К теме Каких украинских министров могут вскоре уволить: что будет с Кабмином

Есть министры, которые также будут уволены. Я уважаю ту команду и людей, с которыми я работаю. И даже люди, с которыми по тем или иным причинам приходится прощаться, они также вызывают уважение,

– добавил Шмыгаль.

По словам премьера, во время кризиса некорректно "подставлять кому-то подножку" и говорить об увольнении. Однако есть ряд министерств, которые очевидно нуждаются в обновлении руководителей, чтобы повысить эффективность.

Готовили ли уже отставку министров

Кроме того, премьер подчеркнул, что пока никто не согласовывал никаких решений об отставке министров, однако есть варианты.

"Или подавать это на следующей пленарной неделе, или уже в следующем году, потому что сейчас мы фактически имеем одну пленарную неделю до конца года. То есть или сейчас, или уже в любом случае в следующем году", – подытожил Шмыгаль.

Слухи об увольнении министров: что известно