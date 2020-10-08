В апелляционной палате Антикоррупционного суда пытаются обжаловать решение о закрытии дела "Роттердам+". Согласно данным новой экспертизы по делу, Украина понесла почти 40 миллиардов гривен убытков от формулы.

Дело закрыли лишь на основании материалов единой экспертизы, которую принял во внимание прокурор. Однако их есть несколько, а не одна. Об этом заявил экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак в эфире программы "О главном" на 24 канале.

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По его словам, первая экспертиза установила, что формула "Роттердам+" нанесла государству 19 миллиардов убытков. Как отметил Чумак, такой вывод Харьковского института Бокариуса прокуратуру почему-то не удовлетворил. Впоследствии по делу назначили еще одну комплексную экспертизу. Экс-заместитель генпрокурора заявил, что есть разница между ценами на электроэнергию до ввода формулы и после. По его словам, формула с самого начала была введена незаконно. Как отметил Чумак, никто не хочет принимать во внимание, что НКРЭКУ не имел права вводить никаких формул, ведь электроэнергия подпадала под регулируемые государственные цены. Поэтому через "Роттердам+" государству и украинцам только причинили вред.

Справка. Судьи и прокуроры пытались закрыть дело "Роттердам+". Подробнее об этом – читайте здесь.

Могут ли возобновить дело

Виктор Чумак подал апелляционную жалобу по делу. Ее должны рассмотреть в Высшем антикоррупционном суде 9 октября 2020 года.

Я верю в Антикоррупционный суд и разум и сознание его представителей. Дело будет рассматривать другой судья,

– добавил Чумак.

По словам экс-заместителя генпрокурора, в значительной степени из-за формулы пострадали физические лица, для которых выросла электроэнергия. Однако развитие дела, по его словам, будет зависеть и от поведения тех, кому причинили вред.