Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об опасности распада Европы. Она касается нового механизма распределения бюджета Европейского союза.

Поэтому Польша и Венгрия продолжат ветировать бюджет ЕС на 2021 год. Об этом говорилось на совместной пресс-конференции Моравецкого и главы венгерского правительства Виктора Орбана в Будапеште, сообщает 24 канал.

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Новый вызов для Польши

По его словам, Польша стоит перед новым вызовом.

Сегодня мы стоим перед новым вызовом – совершенно новым механизмом. Он является политически мотивированным решением и может привести к разделению, а, возможно, и к распаду ЕС,

– сказал Моравецкий.

По мнению премьера, новый механизм распределения бюджета Евросоюза является политически мотивированным. Он нарушает верховенство права.

Напомним! Еще в начале ноября премьер Венгрии Виктор Орбан угрожал руководству Европейского Союза ветировать бюджет.

Опасность для Европы

Он отметил, что такая ситуация является очень опасной для единства всей Европы. Это плохое решение, которое грозит распадом части мира. Моравецкий также заверил, что Польша и Венгрия не хотят, чтобы ЕС сошел со своего курса. Он заключается в том, что 27 стран имеют 27 различных правовых норм и традиций.

Мы не будем пытаться применить вето – не только для добра Венгрии и Польши, но и всего ЕС,

– подчеркнул премьер-министр.

Отметим! Польша и Венгрия заблокировали принятие бюджета ЕС на 2021 год. Страны выступают против нового механизма распределения бюджета ЕС между странами-участницами.