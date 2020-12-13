Есть раненые и задержанные: в США протест сторонников Трампа перерос в столкновение – фото
В США 12 декабря вспыхнули протесты из-за якобы "украденных президентских выборов". По данным местных СМИ, по меньшей мере 9 митингующих получили ранения. В частности, ножевые.
По меньшей мере 23 человека задержаны полицией. Об этом сообщает Укринформ.
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Детали протестов
- Большие группы протестующих собрались у зданий Верховного суда США и BLM Plaza.
- Протест перерос в массовые столкновения.
- По меньшей мере 9 человек получили ранения.
Протесты в США 12 декабря / Getty images
Что предшествовало протестам
- Верховный суд в очередной раз отклонил иск со стороны кампании Дональда Трампа. Иск подал генпрокурор Техаса Кен Пэкстон. На этот раз речь шла о признании недействительными результатов президентских выборов в 4 штатах.
- В коротком распоряжении суда говорилось о том, что генпрокурор Техаса не продемонстрировал свое законное право предъявить иск.
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