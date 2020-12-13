В США 12 декабря вспыхнули протесты из-за якобы "украденных президентских выборов". По данным местных СМИ, по меньшей мере 9 митингующих получили ранения. В частности, ножевые.

По меньшей мере 23 человека задержаны полицией. Об этом сообщает Укринформ. Актуально Республиканцы заблокировали резолюцию о признании Байдена победителем выборов: что это значит Детали протестов Большие группы протестующих собрались у зданий Верховного суда США и BLM Plaza.

Протест перерос в массовые столкновения.

По меньшей мере 9 человек получили ранения. Протесты в США 12 декабря / Getty images Что предшествовало протестам Верховный суд в очередной раз отклонил иск со стороны кампании Дональда Трампа. Иск подал генпрокурор Техаса Кен Пэкстон. На этот раз речь шла о признании недействительными результатов президентских выборов в 4 штатах.

В коротком распоряжении суда говорилось о том, что генпрокурор Техаса не продемонстрировал свое законное право предъявить иск. Обратите внимание! Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Это были 59-е выборы в истории Штатов. Новоизбранным президентом стал Джо Байден. Подробнее читайте здесь.