Есть риск не принять никакого решения, – Юрчишин о законопроектах относительно лжи в декларациях
В парламенте зарегистрировали президентский законопроект о возобновлении наказания за декларирование недостоверной информации. Текст документа пока не опубликовали.
Президентский законопроект фактически использует то, что наработала рабочая группа. Такое мнение высказал в эфире 24 канала нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.
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Могут не принять никакого решения
По его словам, есть шанс, что изменения в уголовное законодательство зарегистрируют как от президента, так и от парламента. И это не очень удачное развитие событий.
Самый большой риск – это не принять никакого решения. Попытка перетянуть канат между парламентом и президентом может привести к тому, что до конца 2020 года ничего не произойдет,
– отметил Юрчишин.
Худший сценарий
Такой сценарий – худший, потому что:
- затрудняет коммуникацию с международными партнерами;
- переносит ответственность за ложь в декларациях вплоть до 2022 года.
Поэтому, по мнению нардепа, важно принять хотя бы какое-то решение до конца года
Наработка рабочей группы
Юрчишин отметил, что президентский проект использует такие наработки, как и рабочая группа. В частности, возвращение уголовной ответственности, разделение ответственности за существенное внесение ложной информации в декларацию. Есть определенная градация:
- за ложь в декларациях от 1 до 4 миллионов – ответственность в виде штрафа, отстранение от должности, общественные работы;
- за ложь более 4 миллиона – до 2 лет заключения.
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