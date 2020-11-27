В парламенте зарегистрировали президентский законопроект о возобновлении наказания за декларирование недостоверной информации. Текст документа пока не опубликовали.

Президентский законопроект фактически использует то, что наработала рабочая группа. Такое мнение высказал в эфире 24 канала нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

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Могут не принять никакого решения

По его словам, есть шанс, что изменения в уголовное законодательство зарегистрируют как от президента, так и от парламента. И это не очень удачное развитие событий.

Самый большой риск – это не принять никакого решения. Попытка перетянуть канат между парламентом и президентом может привести к тому, что до конца 2020 года ничего не произойдет,

– отметил Юрчишин.

Худший сценарий

Такой сценарий – худший, потому что:

затрудняет коммуникацию с международными партнерами;

переносит ответственность за ложь в декларациях вплоть до 2022 года.

Поэтому, по мнению нардепа, важно принять хотя бы какое-то решение до конца года

Отметим! В Верховной Раде 27 ноября зарегистрировали новый президентский законопроект. Он вносит изменения "в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления ответственности за декларирование недостоверной информации".

Наработка рабочей группы

Юрчишин отметил, что президентский проект использует такие наработки, как и рабочая группа. В частности, возвращение уголовной ответственности, разделение ответственности за существенное внесение ложной информации в декларацию. Есть определенная градация:

за ложь в декларациях от 1 до 4 миллионов – ответственность в виде штрафа, отстранение от должности, общественные работы;

за ложь более 4 миллиона – до 2 лет заключения.

КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала