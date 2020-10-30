Есть серьезные основания полагать, что Тупицким кто-то руководит, – эксперт о главе КСУ
Глава КСУ Александр Тупицкий после протеста говорил с журналистами. Он отметил, что возмущен тем, что его не позвали на заседание СНБО и президент с ним не встретился. Однако Зеленскому сейчас нет смысла с ним разговаривать.
Такое мнение высказала директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. В эфире 24 канала она также рассказала, чем это грозит.
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По ее мнению, сейчас Зеленскому не имеет смысла вести переговоры с председателем Конституционного Суда Украины. Она не считает его легитимным председателем КСУ.
Тупицкого назначили еще во времена Януковича. Есть серьезные основания полагать, что Тупицким кто-то руководит. Это сложно доказать, но есть все признаки того, что эти люди – враги страны,
– считает Калинюк.
Кроме этого, по ее словам, президент инициировал законопроект, который может восстановить принцип Конституции – единственным источником власти в Украине является народ.
"Тупицкий и другие судьи, которые голосовали за отмену антикоррупционной реформы, решили, что источником власти в Украине является КСУ", – отметила эксперт.
Какие угрозы
Следовательно, как отметила антикоррупционер, международные партнеры заявляют: если электронное декларирование отменяется, то мы теряем безвиз и возможность финансовой поддержки. Они голосовали за это.
Более того, Тупицкий манипулирует, но нет сомнений, что КСУ может отменить и множество других важных законов – о языке, банковской реформе, земельной реформе. Эти вопросы, которые находятся на рассмотрении в КСУ.
"Конституционный суд является угрозой национальной безопасности. Это не вопрос только антикоррупционной реформы, поэтому роспуск ныне действующего КСУ являются обоснованными", – подытожила эксперт.
Скандальное решение КСУ: что известно
- 27 октября 2020 года КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, ее положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАПК. Это означает, что чиновники фактически теперь могут свободно лгать в своих электронных декларациях.
- Такое решение возмутило украинцев, 30 октября они вышли на массовый протест в центре Киева.
- Обеспокоено приговором КСУ и мировое сообщество. В ЕС уже заявили, что такой регресс антикоррупционной реформы может привести к потере безвиза для Украины.
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