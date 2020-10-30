Глава КСУ Александр Тупицкий после протеста говорил с журналистами. Он отметил, что возмущен тем, что его не позвали на заседание СНБО и президент с ним не встретился. Однако Зеленскому сейчас нет смысла с ним разговаривать.

Такое мнение высказала директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. В эфире 24 канала она также рассказала, чем это грозит.

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По ее мнению, сейчас Зеленскому не имеет смысла вести переговоры с председателем Конституционного Суда Украины. Она не считает его легитимным председателем КСУ.

Тупицкого назначили еще во времена Януковича. Есть серьезные основания полагать, что Тупицким кто-то руководит. Это сложно доказать, но есть все признаки того, что эти люди – враги страны,

– считает Калинюк.

Кроме этого, по ее словам, президент инициировал законопроект, который может восстановить принцип Конституции – единственным источником власти в Украине является народ.

"Тупицкий и другие судьи, которые голосовали за отмену антикоррупционной реформы, решили, что источником власти в Украине является КСУ", – отметила эксперт.

Обратите внимание! Утром 30 октября пресс-секретарь президента Мендель впервые заявила о том, что Зеленский общался с Тупицким после принятия судом скандального решения. Однако глава КСУ убеждал, что ни одной встречи не было. После отрицания Тупицкого Мендель снова подчеркнула, что встреча все же была, их было даже 2.

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Следовательно, как отметила антикоррупционер, международные партнеры заявляют: если электронное декларирование отменяется, то мы теряем безвиз и возможность финансовой поддержки. Они голосовали за это.

Более того, Тупицкий манипулирует, но нет сомнений, что КСУ может отменить и множество других важных законов – о языке, банковской реформе, земельной реформе. Эти вопросы, которые находятся на рассмотрении в КСУ.

"Конституционный суд является угрозой национальной безопасности. Это не вопрос только антикоррупционной реформы, поэтому роспуск ныне действующего КСУ являются обоснованными", – подытожила эксперт.

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