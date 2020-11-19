Донецкие боевики снова заблокировали обмен пленными: что не устраивает оккупантов
Российские террористы заявили, что обмен пленными с Украиной не состоится до тех пор, пока не согласуют дорожную карту реализации Минских соглашений. Кроме того, оккупанты хотят, чтобы эту карту одобрила Верховная Рада.
Что не устраивает оккупантов
Сейчас процесс обмена пленными заблокирован. Об этом в соцсетях заявила представительница террористов на Донбассе Дарья Морозова, сообщает 24 канал.
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Оккупанты требуют согласовать документ, в котором будет описан механизм разблокирования переговоров между сторонами, а также подтверждение "приверженности минским соглашениям".
Когда может произойти обмен пленными
- Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказывал, что обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже к концу 2020 года. Дедлайном украинская сторона предлагает установить 24 декабря.
- Арестович подчеркнул, что Украину в этом вопросе полностью поддерживают Германия и Франция. Однако российская сторона пока молчит.
- Президент Владимир Зеленский попросил главу Красного Креста Петера Маурера посодействовать обмену пленными по формуле "всех на всех".
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