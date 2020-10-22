Кабинет Министров Украины 22 октября лишил Андрея Павловского исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы. Вместо него новым временным руководителем таможни стал Евгений Ентис.

О назначении Евгения Ентиса исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы сообщает Кабинет Министров Украины.

Интересно Экс-главе налоговой сообщили о подозрении из-за бюджетной "дыры" в более 2 миллиардов гривен

Такое решение одобрили на заседании правительства 22 октября. Помимо новых обязанностей, Ентис до сих пор остается на посту заместителя председателя ГМС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В Государственной таможенной службе рассказали, что Андрей Павловский добровольно покинул должность исполняющего обязанности. В ГМС его поблагодарили за работу в трудное время.

Однако Евгений Ентис будет руководителем лишь временно. Он заверил, что в это время продолжит курс к полной прозрачности и современной технологичности таможенных органов.

Также он пообещал ежедневную работу над разработкой и введением в действие новых проектов, которые превращают таможню в удобный и быстрый сервис.

Учитывая значимость Государственной таможенной службы для функционирования экономики страны, перед нами стоит очень амбициозная задача: обеспечить высокий уровень эффективности и исключить любые злоупотребления,

– заявил Евгений Ентис.

Кто такой Евгений Ентис