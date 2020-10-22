Кабмин назначил новым руководителем таможни Евгения Ентиса: что о нем известно
Кабинет Министров Украины 22 октября лишил Андрея Павловского исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы. Вместо него новым временным руководителем таможни стал Евгений Ентис.
О назначении Евгения Ентиса исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы сообщает Кабинет Министров Украины.
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Такое решение одобрили на заседании правительства 22 октября. Помимо новых обязанностей, Ентис до сих пор остается на посту заместителя председателя ГМС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
В Государственной таможенной службе рассказали, что Андрей Павловский добровольно покинул должность исполняющего обязанности. В ГМС его поблагодарили за работу в трудное время.
Однако Евгений Ентис будет руководителем лишь временно. Он заверил, что в это время продолжит курс к полной прозрачности и современной технологичности таможенных органов.
Также он пообещал ежедневную работу над разработкой и введением в действие новых проектов, которые превращают таможню в удобный и быстрый сервис.
Учитывая значимость Государственной таможенной службы для функционирования экономики страны, перед нами стоит очень амбициозная задача: обеспечить высокий уровень эффективности и исключить любые злоупотребления,
– заявил Евгений Ентис.
Кто такой Евгений Ентис
- Он работает в Государственной таможенной службе в должности заместителя председателя. Отвечает за направление цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Кроме того, Ентис ранее был руководителем ИТ-отдела проекта государственных закупок ProZorro. К слову, это связывает его с бывшим главой таможни Максимом Нефьодовым, который был одним из идеологов системы закупок.
- Евгений Ентис женат, вместе с женой Яной воспитывают сына Давида и дочь Арину. Согласно декларации, проживают в Вишневом Киево-Святошинского района.
- Также в своей декларации по 2019 год он указал зарплату, полученную по месту работы в ГП "Прозорро", на сумму 1 миллиона 324 тысяч гривен. То есть чуть больше 100 тысяч гривен в месяц.
- Впоследствии он оставил работу в ProZorro и занимался предпринимательской деятельностью, пока в 2019 году его не назначили заместителем руководителя Гостаможенной службы, тогда еще Максима Нефьодова.