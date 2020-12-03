Ни дня без скандала в Раде. Нардепа из "Слуги народа" Евгения Петруняка застукали за рассматриванием обнаженной груди незнакомки в телефоне.

За таким занятием Петруняк "засветился" в трансляции телеканала "Рада". Порассматривать женские прелести нардеп решил во время выступления депутата от ОПЗЖ Григория Мамка. Именно его показывали во время трансляции, когда Петруняк с телефоном случайно влез в кадр, пишет 24 канал.

Между тем "Слуга народа" принес в Раду плакат со средним пальцем: фото

Так, на видео видно, что Петруняк сначала разговаривал по телефону, а потом читал сообщение в мессенджере. Впоследствии на экране появилось фото обнаженной женской груди, которое через несколько секунд исчезло с экрана смартфона.

Впрочем, и этих нескольких секунд хватило, чтобы в соцсетях начали обсуждать поведение Петруняк в Раде и стебаться над очередной провокационной ситуацией с участием парламентария правящей партии.

Справка: Евгений Петруняк на внеочередных выборах в Верховную Раду шел 90-м в списке партии "Слуга народа". Является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.



До избрания нардепом Петруняк более 20 лет работал в сфере адвокатуры и входит в Совет адвокатов Львовской области.

Петруняк рассматривает обнаженную грудь в Раде: видео 18+

Как люди шутят из ситуации в соцсетях:

"Каждый мотивирует себя работать, как может. Или там что-то распыляют в воздухе".

"Это приложение к аналитической записке к законопроекту об имплантации в Украине"

"Работа с электоратом, что вы придираетесь".

"Просто он изучает украинские названия месяцев с применением визуального ряда. В данном случае речь идет о "грудне"".

"Когда хотел скрыть телефон от журналистов на балконе, но забыл о камерах канала "Рада".

Заметим, что на днях коллега Петруняк по партии Олег Семинский тоже вляпался в интим-скандал. Его поймали на переписке с любовницей.