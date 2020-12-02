"Слуга народа" принес в Раду плакат со средним пальцем: фото
Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принес в Верховную Раду плакат с неприличным жестом. На рисунке был изображен средний палец.
С какой целью сделал это нардеп пока не известно. Соответствующее фото опубликовал парламентский фотограф Ян Доброносов на своей фейсбук-странице.
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"Шевченко показал средний палец себе, гениально", - подписал кадр Доброносов.
Евгений Шевченко с провокационным плакатом в Раде / Фото Яна Доброносова
На выходку Шевченко сразу же отреагировал председатель парламента Дмитрий Разумко. Он заставил депутата убрать провокационное изображение.
Что известно о Евгении Шевченко
- Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа". Баллотировался в парламент по избирательному округу №76 Запорожской области. Является членом Комитета по вопросам экономического развития.
- Нардеп уже успел оскандалиться своими пророссийскими взглядами. К примеру, он считает, что русскоязычных жителей Востока Украины силой заставляют общаться на украинском, "переламывая через колено".
- В 2019 году он принял участие в эфире российского телеканала. А в августе 2020 поздравил Александра Лукашенко с "победой" на выборах.
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