Венгерский депутат Йожеф Саер подал в отставку после скандала в Брюсселе. Он развлекался на секс-вечеринке, которая проводилась с нарушением карантинных требований.

Политик извинился за несоблюдение правил собраний во время пандемии. Об этом сообщает The Brussels Times.

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В то же время Йожеф Саер назвал фейковой информацию о таблетках экстази, которые якобы нашла полиция на месте вечеринки.

По информации СМИ, когда полиция прибыла на вечеринку депутат пытался бежать, но впоследствии был задержан. После опроса и подтверждения статуса, копы его отпустили.

Секс-вечеринка в Брюсселе: что известно