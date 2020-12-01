Евродепутата застали на секс-вечеринке в Брюсселе: политик подал в отставку
Венгерский депутат Йожеф Саер подал в отставку после скандала в Брюсселе. Он развлекался на секс-вечеринке, которая проводилась с нарушением карантинных требований.
Политик извинился за несоблюдение правил собраний во время пандемии. Об этом сообщает The Brussels Times.
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В то же время Йожеф Саер назвал фейковой информацию о таблетках экстази, которые якобы нашла полиция на месте вечеринки.
По информации СМИ, когда полиция прибыла на вечеринку депутат пытался бежать, но впоследствии был задержан. После опроса и подтверждения статуса, копы его отпустили.
Секс-вечеринка в Брюсселе: что известно
- 27 ноября полиция остановила вечеринку на одной из центральных улиц Брюсселя.
- Гости были почти голые и играли в игру.
- Правоохранители задержали 25 участников мероприятия, среди них – несколько дипломатов и член Европейского парламента. Им выписали штрафы в размере 250 евро за нарушение карантинных требований.
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