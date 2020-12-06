Евродепутату, которого застукали на секс-вечеринке, установили мемориальную доску: фото
В Брюсселе установили мемориальную доску евродепутату от Венгрии Йожефу Саеру, которого задержали на секс-вечеринке. Табличку разместили на водостоке, по которому он пытался скрыться от полиции.
На табличке изображен портрет Йожефа Саера и текст на венгерском и английском языках. Об этом сообщает издание Telex.hu.
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"Политическая карьера Йожефа Саєра, евродепутата от Фидес и ЕНП, закончилась здесь, когда он пытался сбежать от правоохранителей с помощью этого водостока после того, как его поймали на незаконной оргии с использованием экстази на фоне пандемии COVID-19 27 ноября 2020 года", – говорится в надписи.
Мемориальная доска сразу привлекла внимание местных жителей, которые начали с ней фотографироваться. Установили ее на водостоке 4 венгра.
Мемориальная доска Йожефу Саеру / Фото Telex.hu
Секс-вечеринка в Брюсселе: что известно
- 27 ноября полиция остановила вечеринку на одной из центральных улиц Брюсселя, где гости были почти голыми и играли в игру.
- Среди 25 участников действа был и евродепутат от Венгрии Йожеф Сайер. После этого он подал в отставку.
- Задержанным выписали штрафы в размере 250 евро за нарушение карантинных требований.
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