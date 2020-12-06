В Брюсселе установили мемориальную доску евродепутату от Венгрии Йожефу Саеру, которого задержали на секс-вечеринке. Табличку разместили на водостоке, по которому он пытался скрыться от полиции.

На табличке изображен портрет Йожефа Саера и текст на венгерском и английском языках. Об этом сообщает издание Telex.hu.

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"Политическая карьера Йожефа Саєра, евродепутата от Фидес и ЕНП, закончилась здесь, когда он пытался сбежать от правоохранителей с помощью этого водостока после того, как его поймали на незаконной оргии с использованием экстази на фоне пандемии COVID-19 27 ноября 2020 года", – говорится в надписи.

Справка. Йожеф Сайер заявил, что информация о таблетках экстази, которые якобы нашла полиция на месте вечеринки, является фейковой.

Мемориальная доска сразу привлекла внимание местных жителей, которые начали с ней фотографироваться. Установили ее на водостоке 4 венгра.



Мемориальная доска Йожефу Саеру / Фото Telex.hu

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