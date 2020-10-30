В Еврокомиссии не хотят, чтобы страны закрывали границы внутри ЕС. Такое решение может ухудшить экономическую ситуацию.

Почему не стоит закрывать границы внутри ЕС

Закрытие границ весной не помогло остановить распространение вируса, однако навредило внутренней торговле. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает DW.

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Канцлер Германии Ангела Меркель также выступила против закрытия границ внутри ЕС. По ее словам, для Германии крайне важно, чтобы границы ЕС оставались открытыми, ведь Германия расположена в центре Евросоюза.

Важно, чтобы границы оставались открытыми, чтобы экономические потоки сохранялись, и мы вместе боролись с пандемией,

– отметила Меркель.

Отметим, ранее Евросоюз разделил страны, из которых прибывают иностранцы, на зоны: зеленую, желтую, красную и серую. Иностранцы из стран с зеленым уровнем безопасности могут путешествовать в ЕС, для желтой и красной зоны установили ограничения. Люди из серой зоны не могут свободно путешествовать в Евросоюзе. К слову, Украина оказалась именно в серой зоне.

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