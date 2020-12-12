Еврокомиссия объявила о финансовом пакете в 24 миллиона евро для оказания непосредственной поддержки народу Беларуси. Деньги выделят на помощь гражданам, общественным организациям и малому и среднему бизнесу.

Одновременно соответствующий финансовый пакет будет касаться и системы здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Европейской Комиссии.

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С использованием принятого пакета помощи ЕС четко дает понять, что находится на стороне белорусского народа и выполняет обязательства по усилению поддержки гражданского общества, отметили в пресс-службе Комиссии.

Мы также готовы поддержать демократический и мирный переход (власти – 24 канал) в стране всеми возможными средствами,

- заметил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

Направления помощи

Новая программа помощи "ЕС для Беларуси: солидарность с народом Беларуси" будет сосредоточена вокруг 4 основных направлений, они будут касаться:

поддержки общества и независимых медиа, местных сообществ и групп;

совещательной помощи малым и средним предприятиям в обеспечении устойчивости в условиях экономического падения;

поддержки молодежи, в частности программы обмена для студентов и молодых профессионалов, пострадавших из-за политического кризиса;

укрепление в обеспечении здоровья белорусского населения, в частности, благодаря развитию способности давать надлежащий ответ для пандемии COVID-19.

Соответствующая программа является частью общего пакета помощи Беларуси в 53 миллиона евро. О нем в августе 2020 года объявил Президент Еврокомиссии.

Обратите внимание! Пакет помощи также включает 3,7 миллиона чрезвычайной помощи со стороны ЕС, которая была немедленно мобилизована для поддержки жертв политических репрессий и для работы независимых медиа, которые пострадали после президентских выборов в Беларуси. Больше о ситуации в Беларуси – читайте здесь.