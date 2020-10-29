Акт ненависти: как Европа и мир реагируют на теракты в городах Франции
Ряд террористических актов произошли в разных городах Франции 29 октября. В результате нападений по меньшей мере 3 человека погибли. Кровавым считается теракт в Ницце, где нападающий обезглавил одного человека и убил еще двоих. Европейские лидеры шокированы ситуацией, они выражают соболезнования французам.
Так, на нападения уже отреагировали в соседних с Францией Германии, Италии и Великобритании. Соболезнования выразили и в Евросоюзе. Подробнее о реакции мира на теракты – в подборке 24 канала.
Важно Во Франции объявили максимальную террористическую угрозу
Германия
Ангела Меркель заявила, что Германия проявляет солидарность с Францией после "жестокого" убийства трех человек.
Я глубоко поражена жестокими убийствами в церкви Ниццы. Мои мысли с родственниками убитых и раненых,
– процитировал ее заявление официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Великобритания
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что шокирован "варварским нападением на базилику Нотр-Дам".
"Наши мысли с жертвами и их семьями, и Великобритания твердо вместе с Францией выступает против террора и нетерпимости", – написал он.
Италия
Премьер Италии Джузеппе Конте осудил "подлое нападение" в Ницце. Он заверил, что атака "не поколеблет общий фронт, который защищает ценности свободы и мира".
Наши убеждения сильнее фанатизма, ненависти и террора,
– написал Конте.
Турция
В Анкаре тоже назвали нападение в Ницце варварским и осудили его.
"Мы решительно осуждаем нападение, совершенное сегодня в церкви Нотр-Дам в Ницце", – говорится в сообщении МИД Турции.
Лидеры ЕС
В Евросоюзе отметили, что солидарны с Францией. Там также пообещали противостоять тем, кто стремится сеять ненависть.
Мои мысли с жертвами этого акта ненависти. Вся Европа солидарна с Францией. Мы останемся едиными и решительными перед лицом варварства и фанатизма,
– заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Европейский совет
Отдельно на теракты во Франции отреагировал председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Вся моя солидарность – с Францией и французами. Мои мысли с жертвами отвратительной атаки в Ницце и их близкими. Вся Европа с вами", – написал он.
Теракты во Франции: коротко о главном
- Ряд нападений произошел во Франции 29 октября.
- Самое кровавое из них произошло утром в базилике Нотр-Дам в Ницце. Там вооруженный мужчина напал на людей с криками "Аллах Акбар". По предварительной информации, он обезглавил одного человека, а еще 2 убил. Кроме того, до задержания полицией, он успел ранить еще многих людей.
- Также французская полиция успела предотвратить теракты в Авиньоне и Лионе. В первом городе на полицейских попытался наброситься вооруженный человек, но его ликвидировали. В Лионе правоохранители задержали мужчину с 30-сантиметровым ножом, который разгуливал возле трамвайной остановки.
- Еще одно нападение произошло в Саудовской Аравии. Там неизвестный с ножом напал на консульство Франции. Пострадал охранник дипучреждения, а нападающего задержали.
- После всех этих случаев во Франции объявили максимальную террористическую угрозу.
Теракты во Франции: смотрите видео