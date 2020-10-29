Ряд террористических актов произошли в разных городах Франции 29 октября. В результате нападений по меньшей мере 3 человека погибли. Кровавым считается теракт в Ницце, где нападающий обезглавил одного человека и убил еще двоих. Европейские лидеры шокированы ситуацией, они выражают соболезнования французам.

Так, на нападения уже отреагировали в соседних с Францией Германии, Италии и Великобритании. Соболезнования выразили и в Евросоюзе. Подробнее о реакции мира на теракты – в подборке 24 канала.

Важно Во Франции объявили максимальную террористическую угрозу

Германия

Ангела Меркель заявила, что Германия проявляет солидарность с Францией после "жестокого" убийства трех человек.

Я глубоко поражена жестокими убийствами в церкви Ниццы. Мои мысли с родственниками убитых и раненых,

– процитировал ее заявление официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Kanzlerin #Merkel: „Ich bin tief erschüttert über die grausamen Morde in einer Kirche in #Nizza. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Ermordeten und bei den Verletzten. Der französischen Nation gilt in diesen schweren Stunden Deutschlands Solidarität.“ — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 29, 2020

Великобритания

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что шокирован "варварским нападением на базилику Нотр-Дам".

"Наши мысли с жертвами и их семьями, и Великобритания твердо вместе с Францией выступает против террора и нетерпимости", – написал он.

I am appalled to hear the news from Nice this morning of a barbaric attack at the Notre-Dame Basilica. Our thoughts are with the victims and their families, and the UK stands steadfastly with France against terror and intolerance. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 29, 2020

Италия

Премьер Италии Джузеппе Конте осудил "подлое нападение" в Ницце. Он заверил, что атака "не поколеблет общий фронт, который защищает ценности свободы и мира".

Наши убеждения сильнее фанатизма, ненависти и террора,

– написал Конте.

Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le nostre certezze sono più forti di fanatismo, odio e terrore. Ci stringiamo ai familiari delle vittime e ai nostri fratelli francesi.



Nous Sommes Unis! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 29, 2020

Турция

В Анкаре тоже назвали нападение в Ницце варварским и осудили его.

"Мы решительно осуждаем нападение, совершенное сегодня в церкви Нотр-Дам в Ницце", – говорится в сообщении МИД Турции.

Лидеры ЕС

В Евросоюзе отметили, что солидарны с Францией. Там также пообещали противостоять тем, кто стремится сеять ненависть.

Мои мысли с жертвами этого акта ненависти. Вся Европа солидарна с Францией. Мы останемся едиными и решительными перед лицом варварства и фанатизма,

– заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Je condamne l'attaque odieuse et brutale qui vient de se dérouler à Nice et suis de tout cœur avec la France. Mes pensées vont aux victimes de cet acte haineux.



L’Europe tout entière est solidaire avec la France. Nous restons unis et déterminés face à la barbarie et au fanatisme — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 29, 2020

Европейский совет

Отдельно на теракты во Франции отреагировал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Вся моя солидарность – с Францией и французами. Мои мысли с жертвами отвратительной атаки в Ницце и их близкими. Вся Европа с вами", – написал он.

Toute ma solidarité avec la France et les Français.



Mes pensées vont aux victimes de l’attaque abominable de #Nice et à leurs proches.



Toute l’Europe est avec vous. — Charles Michel (@eucopresident) October 29, 2020

Теракты во Франции: коротко о главном

Ряд нападений произошел во Франции 29 октября.

Самое кровавое из них произошло утром в базилике Нотр-Дам в Ницце. Там вооруженный мужчина напал на людей с криками "Аллах Акбар". По предварительной информации, он обезглавил одного человека, а еще 2 убил. Кроме того, до задержания полицией, он успел ранить еще многих людей.

Также французская полиция успела предотвратить теракты в Авиньоне и Лионе. В первом городе на полицейских попытался наброситься вооруженный человек, но его ликвидировали. В Лионе правоохранители задержали мужчину с 30-сантиметровым ножом, который разгуливал возле трамвайной остановки.

Еще одно нападение произошло в Саудовской Аравии. Там неизвестный с ножом напал на консульство Франции. Пострадал охранник дипучреждения, а нападающего задержали.

После всех этих случаев во Франции объявили максимальную террористическую угрозу.

Теракты во Франции: смотрите видео​