Депутаты Европарламента призвали Украину восстановить функции Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Впрочем, такое обращение противоречит решению Конституционного суда.

В Европарламенте обеспокоены решением КСУ об отмене антикоррупционной реформы. Об этом парламентарии сообщили в официальном заявлении, передает "Украинская правда".

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По мнению европарламентариев, решение суда создало своеобразную "правовую яму" в законодательстве относительно антикоррупционной реформы. В Европарламенте призвали Украину "заполнить юридическую пустоту", которая образовалась из-за решения КСУ.

Призываем украинское правительство и законодательный орган восстановить эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией,

– говорится в заявлении.

В то же время парламентарии поощрили украинское правительство сохранить независимость судебной ветви власти от исполнительной и законодательной.

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В заявлении Европарламента подчеркнули, что НАПК играет важную роль. За это решение КСУ не может быть поводом для ослабления его полномочий. Однако такое заявление полностью противоречит постановлению Конституционного суда, в которой указано, что НАПК нужно лишить контроля над судебной ветвью власти.

Также европарламентарии отметили, что Украина должна придерживаться принципов Евросоюза и продемонстрировать приверженность проведению реформ.

Что известно о скандальном решении КСУ