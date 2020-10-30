Европарламент предлагает восстановить функции НАПК несмотря на решение КСУ: детали
Депутаты Европарламента призвали Украину восстановить функции Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Впрочем, такое обращение противоречит решению Конституционного суда.
В Европарламенте обеспокоены решением КСУ об отмене антикоррупционной реформы. Об этом парламентарии сообщили в официальном заявлении, передает "Украинская правда".
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По мнению европарламентариев, решение суда создало своеобразную "правовую яму" в законодательстве относительно антикоррупционной реформы. В Европарламенте призвали Украину "заполнить юридическую пустоту", которая образовалась из-за решения КСУ.
Призываем украинское правительство и законодательный орган восстановить эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией,
– говорится в заявлении.
В то же время парламентарии поощрили украинское правительство сохранить независимость судебной ветви власти от исполнительной и законодательной.
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В заявлении Европарламента подчеркнули, что НАПК играет важную роль. За это решение КСУ не может быть поводом для ослабления его полномочий. Однако такое заявление полностью противоречит постановлению Конституционного суда, в которой указано, что НАПК нужно лишить контроля над судебной ветвью власти.
Также европарламентарии отметили, что Украина должна придерживаться принципов Евросоюза и продемонстрировать приверженность проведению реформ.
Что известно о скандальном решении КСУ
- Конституционный суд Украины 27 октября 2020 года отменил антикоррупционную реформу. В частности, речь идет об отмене полномочий НАПК и отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и незаконное обогащение.
- В Евросоюзе обеспокоены таким решением КСУ. Оно может стать поводом для временной остановки безвиза для Украины.
- Из-за скандального решения украинцы вышли на массовый протест.
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