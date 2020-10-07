Депутаты Европарламента направили письмо военному руководству Беларуси. Они призвали не выполнять приказы Александра Лукашенко.

А также не становиться частью его "военной хунты". Об этом сообщили на официальном сайте литовских европарламентариев из группы Европейской народной партии.

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В письме говорится о том, что призвание белорусский военных – это защищать мирных жителей, а не бить и запугивать их, в том числе беременных женщин и стариков.

Вы, армия и полиция – тоже белорусы и такие же люди, как те, которые мирно протестуют на улицах, требуя своих прав и справедливых выборов,

– подчеркнули депутаты.

"Не становитесь частью военной хунты"

И добавили: "Это исторический поворот, в котором вы должны принять правильное решение – стать участником государственного переворота и хунты или встать на защиту истории и мирных жителей Беларуси, которые просто требуют уважения своих прав.

Европейские депутаты также добавили, что выполнение преступных приказов – тоже преступление. Его будет расследовать международное сообщество. Также призывают "не допускать незаконного захвата власти"

Не становитесь частью военной хунты Лукашенко и не участвуйте в преступлении,

– говорится в послании.

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