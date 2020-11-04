Ведущие депутаты Европарламента выступили против инициативы президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ. Они утверждают, что можно обновить состав Конституционного Суда согласно законодательству Украины.

Что говорят в Европарламенте

Роспуск судей КСУ является нарушением Конституции. Об этом заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галлер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон в интервью DW.

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Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд. Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады,

– сказал Галлер.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что евродепутаты высказались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ. Однако Фон Крамон опровергла это. По ее словам, в ЕС не могут побудить Зеленского уволить судей КСУ.

По убеждению заместителя, законопроект Зеленского – "очень сомнительное дело". Политик напомнила о письме глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции, которые "настойчиво призывали не отвечать нарушением права на нарушение права".

Что предлагают в Европарламенте

Парламентарии поддержали обновление КСУ, в соответствии с законодательством Украины. Они привели пример отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.

Что говорит о законопроекте Зеленский

После скандального решения КСУ Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагал уволить всех судей КСУ. Кроме этого, президент предлагал признать решение суда "ничтожным" и лишить его правовых последствий.

Зеленский отметил, что отставка судей – это самый либеральный способ решения ситуации. Только так Украина сможет выйти из конституционного коллапса.

Что этому предшествовало

Ранее Конституционный Суд принял изменения в антикоррупционную реформу. В частности, признал неконституционным наказание за ложь в декларациях, незаконное обогащение. Кроме того, суд отменил электронное декларирование и полномочия НАПК

После скандального решения КСУ Зеленский собрал заседание СНБО и внес в Раду законопроект об увольнении всех судей КСУ.

Спикер парламента Дмитрий Разумков внес в Раду альтернативный законопроект по решению ситуации с КСУ. Он предлагает некоторые изменения в законодательство, согласно которым смогут выполнить решение КСУ, но урегулировать работу НАПК. Этот проект 3 ноября поддержал антикоррупционный комитет Рады.



Решение Конституционного Суда об е-декларировании / Инфографика 24 канала