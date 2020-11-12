В Европейском парламенте коронавирусом заразились сотни депутатов. Из-за частичного закрытия учреждения на карантин чиновники больше не получают свои суточные деньги в размере 323 евро.

После жалоб депутатов на отсутствие суточных средств, президент Европарламента Давид Сассол заявил о массовых заражения коронавирусом в учреждении. Об этом сообщает Еuobserver.

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Сотни случаев COVID-19 были обнаружены в парламенте за последние недели,

– сказал Сассол.

Европарламент выплачивает депутатам 323 евро в день для покрытия расходов, которые они несут во время парламентской деятельности. Однако при условии, что чиновники подтвердят свое присутствие и зарегистрируются.

Эти деньги предназначены для покрытия расходов на проживание в Брюсселе или Страсбурге.

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