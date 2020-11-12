В Европарламенте зафиксировали массовую вспышку коронавируса
В Европейском парламенте коронавирусом заразились сотни депутатов. Из-за частичного закрытия учреждения на карантин чиновники больше не получают свои суточные деньги в размере 323 евро.
После жалоб депутатов на отсутствие суточных средств, президент Европарламента Давид Сассол заявил о массовых заражения коронавирусом в учреждении. Об этом сообщает Еuobserver.
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Сотни случаев COVID-19 были обнаружены в парламенте за последние недели,
– сказал Сассол.
Европарламент выплачивает депутатам 323 евро в день для покрытия расходов, которые они несут во время парламентской деятельности. Однако при условии, что чиновники подтвердят свое присутствие и зарегистрируются.
Эти деньги предназначены для покрытия расходов на проживание в Брюсселе или Страсбурге.
Что известно о коронавирусе в Европарламенте
- Из-за пандемии коронавируса в конце октября Европейский парламент перешел в онлайн-режим и отменил почти все встречи до конца ноября.
- Личные встречи разрешены только в отдельных важных случаях. К примеру, рассмотрение долгосрочного бюджета ЕС и фонда восстановления после пандемии.
- ЕП также ввел онлайн-голосование депутатов.
- Парламентарии могут выбирать, присутствовать им при обсуждении проекта лично или дистанционно.
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