О количестве больных COVID-19 в Украине и Европе, прогнозах по увеличению больных и вероятном локдауне – в программе "6/9" с Артемом Овдиенко и Дарьей Кудимовой говорила экс-министер здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Она рассказала также, почему европейцы больше болеют, чем украинцы. Об этом Скалецкая отметила в эфире 24 канала.

Интересно Больных COVID-19 лечат в коридоре: Скалецкая сказала, кто за это отвечает

О количестве больных в Европе и Украине

Такая цифра, которую мы сегодня видим в Европе, а это 60 – 65 тысяч больных, вряд ли она у нас будет. Дело не только в тестировании. В Великобритании в начале было так – есть симптомы, сиди дома, изолируйся. Никто не тестировал. У кого есть симптомы, сел на изоляции и не передает, а кто-то пошел протестестировался, но дальше заражает других. Есть ли польза от этого тестирования? Польза только есть, когда мы отслеживаем контакты и изолируемся от контактных.

Дело в том, что они (европейцы – 24 канал) намного больше общаются. У них более социализированная жизнь. У них гораздо большая коммуникация после работы – постоянное общение.

У нас это событие – куда-то сходить раз в месяц с семьей. И нас эта история очень спасает, а если еще на работе носить маски и дезинфицировать руки, то передача будет минимизирована.

О вероятном локдауне и последствиях

С одной стороны карантин выходного дня – это определенный сигнал людям о локдауне, который был в марте, а с другой – ограничение не для всех. Это не так, как было в марте, когда даже транспорт не работал. У нас есть процесс децентрализации, который говорит о том, что власть на местах имеет достаточно большое влияние. Если они считают, что карантин и биобезопасность важнее, чем бизнес, который формирует их бюджет – это будет их выбор.

Если сейчас пойти на такой же локдаун (как в марте – 24 канал), но предоставив определенные гарантии бизнесу, тогда карантин будут совсем по-другому воспринимать.

На самом деле государственная позиция всегда касается учета интересов большого количества различных групп. С 40 миллионов украинский 11 – пенсионеры, у которых все равно есть доход, также есть люди, которые имеют определенные социальные выплаты. То есть на самом деле есть предприниматели, которые самостоятельно кормят свои семьи, поэтому идет речь не о 40 миллионах, которые надо поддержать, а о меньшем количестве.

О борьбе с пандемией

Аграрный сектор имеет свои нюансы, энергетический – свои, так же как развлекательно-ресторанный и другие. Несомненно, что у них уже давно выработана своя позиция.

Поэтому поговорив, услышав их запросы, можно придти к определенному решению. В частности о том, сколько дней им может быть достаточно, чтобы пойти на ограничения.

Второй вариант – менее реалистичный, но пытаться можно. Знаю, что у нас есть огромный дефицит бюджета. Но все равно можно говорить с международными партнерами о том, что нам необходима определенная сумма, чтобы пойти на локдаун и компенсировать людям потери.

Прогнозы статистики больных COVID-19

Я знаю, что есть определенные прогнозы наших специалистов, которые говорят, что пик должен быть в начале декабря. И действительно, если смотреть по динамике, то речь идет о 18 – 20 тысячах больных. Я думаю, что такие цифры, которые мы слышим в Европе – 35 – 65 тысяч (за сутки – 24 канал) вряд ли у нас будут.

Больше – смотрите в видео программы.