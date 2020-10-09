В Европе готовы санкции против Москвы за Навального: Россия угрожает ответить
Франция и Германия решили отреагировать на отравление оппозиционера Алексея Навального. Париж и Берлин подготовили санкции против России. В Москве такими действиями европейцев возмущены и обещают ответ.
По предварительной информации, в санкционных списках – 9 человек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Le Monde.
К теме Навальный записал первое видеообращение и заявил, что его отравление организовал Путин
Кто попал в список
- Сотрудники администрации президента России Владимира Путина;
- Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии – место разработки "Новичка".
Этот список, который предусматривает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября,
– пишет французское издание.
Реакция России
В Москве готовы ввести симметричные санкции в ответ на действия европейских стран. Ведь в Москве до сих пор не видят никаких доказательств, что Навального отравили.
Об этом телеканалу "Дождь" сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, информирует "РБК-Украина".
Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному – к ответным мерам,
– сказала Захарова.
В МИД России считают, что отравление Навального – это лишь повод наказать Москву.