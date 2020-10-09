Франция и Германия решили отреагировать на отравление оппозиционера Алексея Навального. Париж и Берлин подготовили санкции против России. В Москве такими действиями европейцев возмущены и обещают ответ.

По предварительной информации, в санкционных списках – 9 человек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Le Monde.

К теме Навальный записал первое видеообращение и заявил, что его отравление организовал Путин

Кто попал в список

Сотрудники администрации президента России Владимира Путина;

Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии – место разработки "Новичка".

Этот список, который предусматривает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября,

– пишет французское издание.

Реакция России

В Москве готовы ввести симметричные санкции в ответ на действия европейских стран. Ведь в Москве до сих пор не видят никаких доказательств, что Навального отравили.

Об этом телеканалу "Дождь" сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, информирует "РБК-Украина".

Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному – к ответным мерам,

– сказала Захарова.

В МИД России считают, что отравление Навального – это лишь повод наказать Москву.

Обратите внимание! Ряд европейских лабораторий подтвердил, что Алексея Навального отравили именно "Новичком" – веществом, созданным в России. Сам Навальный возлагает вину за свое отравление на Владимира Путина.