В Европе ноябрь 2020 года оказался самым теплым за всю историю наблюдений
В 2020 году ноябрь в глобальном масштабе был самым теплым на протяжении всей истории наблюдений в Европе. Его температура стала на 0,77 градуса выше, чем средний показатель в эту пору за последние 30 лет.
В течение сентября – ноября 2020 года средняя температура в Европе была самой высокой в истории наблюдений. Об этом говорится в анализе Службы по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change.
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В отчете указано, что она на 1,9 градуса превысила контрольный период. Там также отметили, что 2020 год приблизился к 2016, который был самым теплым из когда-либо зарегистрированных.
Где было теплее всего
В ноябре 2020 года тепловые волны наблюдали в Австралии. В то же время в Норвегии именно этот месяц стал самым теплым с 1900 года.
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Повышенную температуру наблюдали также в Швеции и Финляндии.
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