В 2020 году ноябрь в глобальном масштабе был самым теплым на протяжении всей истории наблюдений в Европе. Его температура стала на 0,77 градуса выше, чем средний показатель в эту пору за последние 30 лет.

В течение сентября – ноября 2020 года средняя температура в Европе была самой высокой в истории наблюдений. Об этом говорится в анализе Службы по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change.

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В отчете указано, что она на 1,9 градуса превысила контрольный период. Там также отметили, что 2020 год приблизился к 2016, который был самым теплым из когда-либо зарегистрированных.

Обратите внимание! По данным синоптиков, погода в Украине в декабре будет нестабильной. В частности, первый снег придет в западные, центральные и южные регионы уже 6 – 8 декабря 2020 года. Подробнее об этом – читайте здесь.

Где было теплее всего

В ноябре 2020 года тепловые волны наблюдали в Австралии. В то же время в Норвегии именно этот месяц стал самым теплым с 1900 года.

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Повышенную температуру наблюдали также в Швеции и Финляндии.