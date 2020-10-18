Из-за пандемии COVID-19 страдают производители товаров из ассортимента развлекательных заведений. Так называемой жертвой борьбы со второй волной коронавирус в Европе стало французское вино. В ассоциации виноделов Франции рассказали, что за первые 6 месяцев 2020 года продажи напитка сократились на четверть.

Спрос в Европе упал из-за закрытия баров и ресторанов еще во время первого карантина в марте 2020 года. В то же время это касалось сокращения покупательской способности граждан на фоне экономического спада в большинстве европейских стран, Америке и Китае. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Эксперты предупреждают, что новый карантин может вообще разрушить отрасль. Производитель шампанского Антуан Шикэ отметил, что производство уже потеряло часть продаж и вряд ли сможет их восстановить до конца года. Все будет зависеть от того, чем завершится 2020 год, то есть начнут ли люди снова покупать вино, сказал он.

Сокращение производства

Из-за пандемии коронавируса виноделы Франции вынуждены прибегнуть к чрезвычайным мерам – сокращать свое производство. По словам гендиректора винодельни Champagne Boizel Флорана Рок-Буазеля, соответствующее решение было сложным, но его приняли в интересах всех производителей и ради будущего региона Шампань.

Мы сократили урожайность на виноградниках до 8 тысяч килограммов с гектара,

– сообщил гендиректор винодельни.



Гендиректор винодельни Champagne Boizel / Скриншот с видео

Потеря аутентичных французских вин

В среднем во Франции выращивают до 30 тонн на гектар. Существенное сокращение урожайности на виноградниках вместе со значительным сокращением спроса может привести к банкротству небольших производителей. Следствием этого станет потеря уникальных аутентичных местных вин.

Ограничение работы заведений в Европе

Из-за закрытия баров и ресторанов, французы 4 недели не смогут вечером посещать публичные заведения. Все из-за усиления карантина в стране – показатели инфицирования COVID-19 являются рекордными. Во Франции ежесуточно регистрировали более 30 тысяч новых больных.

По словам жительницы Парижа Мари-Кристин, такой ситуации нельзя было избежать. Люди должны быть более рассудительнее, особенно в барах, отметила она.



Во Франции из-за роста количества инфицированных усилят карантин / Скриншот с видео

Убытки из-за ограничений в Германии

В то же время в Германии, как и во Франции, рекордные темпы распространения коронавируса – ежедневно почти 7 тысяч новых случаев инфицирования. Осенью 2020 года жители Германии тоже не смогут позволить себе посещать вечером бары или рестораны. Поэтому власть в нескольких крупнейших городах ограничила работу соответствующих заведений в вечерние часы и в выходные, нанося рестораторам огромные убытки.

Это экстремальное решение, особенно по закрытию на выходных. После открытия в мае, с воскресенья по четверг у нас не было много посетителей и мы закрывались в 23 часа. Однако не работать в выходные – это очень сложно,

– рассказала владелица паба в Берлине Лорна О'Салливан.

Закрытие заведений в Каталонии

В затруднении оказались и владельцы баров и ресторанов в Каталонии. Испания не отстает от Франции и Германии по темпам роста количества инфицированных. На фоне второй волны COVID-19 в Каталонии тоже решили применить ограничения для ресторанного бизнеса и закрыть заведения.

"Единственное что нам надо – это работать. Мы не можем закрываться, нам нужно активизировать экономику, потому что иначе мы потеряем бизнес", – сказал владелец ресторана в Барселоне Виктор Роблес.



В Каталонии решили применить ограничения для ресторанного бизнеса / Скриншот с видео