Европейский суд приобщил к делу Украины против России еще 2 кейса: что это значит
Большая палата Европейского суда по правам человека приобщила к делу Украины против России по Донбассу еще 2 кейса. Они касаются сбития MH17 и детей из государственных учреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны.
Теперь дело получило название Украина и Нидерланды против России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина в фейсбуке.
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Как это повлияет на рассмотрение дела
По словам Лищины, для Украины это решение имеет плюсы и минусы. Он пояснил, что преимущества заключаются в том, что Нидерланды имеют больше материала из уголовного дела по MH17, которые Украина ранее не могла получить из-за тайны следствия.
Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию,
– заметил он.
И хотя решение ЕСПЧ может затянуть рассмотрение дела, в целом это повышает шансы Украины.
Поэтому сейчас дело Украины против России имеет 3 кейса и включает иски:
- о событиях на Донбассе;
- в отношении детей из государственных учреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны;
- о сбитии MH17.
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Что известно о делах Украины против России
- Борьба за море. Украина подала первое арбитражное производство о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву еще в 2016 году. В нем Украина обвиняет Россию в нарушении суверенных прав Киева в Черном и Азовском морях.
- Права человека. Больше всего исков против России Украина подала в Европейский суд по правам человека. Среди них кейсы о захвате украинских военных моряков в районе Керченского пролива, а также нарушение прав человека на оккупированных Россией украинских территориях.
- Терроризм и дискриминация. Украинская сторона вменяет России нарушение конвенций о борьбе с финансированием терроризма во время аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. Сейчас Украина работает над доказыванием обвинений по сути.
- Военные преступления. Гаагский трибунал, который занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности, с апреля 2014 года рассматривает дело "Ситуация в Украине", которое касается трех вопросов: убийств на Майдане, а также ситуации в Крыму и на Донбассе.
- Корпоративный интерес. Наиболее успешными в юридическом противостоянии с Россией являются украинские государственные компании. Так, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уже одержала победу в Стокгольмском арбитраже, в результате которой российский "Газпромом" будет вынужден выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
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