Большая палата Европейского суда по правам человека приобщила к делу Украины против России по Донбассу еще 2 кейса. Они касаются сбития MH17 и детей из государственных учреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны.

Теперь дело получило название Украина и Нидерланды против России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина в фейсбуке.

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Как это повлияет на рассмотрение дела

По словам Лищины, для Украины это решение имеет плюсы и минусы. Он пояснил, что преимущества заключаются в том, что Нидерланды имеют больше материала из уголовного дела по MH17, которые Украина ранее не могла получить из-за тайны следствия.

Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию,

– заметил он.

И хотя решение ЕСПЧ может затянуть рассмотрение дела, в целом это повышает шансы Украины.

Поэтому сейчас дело Украины против России имеет 3 кейса и включает иски:

о событиях на Донбассе;

в отношении детей из государственных учреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны;

о сбитии MH17.

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