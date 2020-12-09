Президент Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за предоставленную Украине макрофинансовую помощь. Ее сумма составляет 600 миллионов евро.

Кроме того, за оказанную помощь украинский лидер поблагодарил Еврокомиссию. Об этом Зеленский написал на своей странице в твиттере.

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Благодарен нашим партнерам ... за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Это весомый сигнал поддержки экономической стабильности и дальнейшего курса реформ в Украине,

– отметил Зеленский.