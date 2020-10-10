Евросоюз обратился к властям Беларуси на фоне протестов: что Брюссель требует от Минска
Европейский Союз поддержал предложение о визите руководителей ОБСЕ в Минск для поддержки диалога и поиска мирного выхода из ситуации. В Беларуси уже более 2 месяцев продолжаются протесты из-за несогласия с результатами выборов президента.
Евросоюз призвал власти Беларуси принять руководителей ОБСЕ в Минске
Соответствующее заявление сделал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Произошло это во время телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей.
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Боррель, в частности, сообщил Макею, что ЕС ожидает от белорусских властей на:
- прекращение насилия и репрессий против граждан,
- освобождение всех удерживаемых лиц и политзаключенных,
- уважение к свободе СМИ и гражданскому обществу.
Также Евросоюз призвал власти Беларуси начать общенациональный диалог. Должен он состояться при поддержке ОБСЕ. То есть Минск должен принять предложение о совместном визите в Беларусь представителей ОБСЕ, Албании (действующий глава ОБСЕ) и Швеции (будущий глава).
Кроме того, представитель Евросоюза осудил ранее озвученное требование Министерству иностранных дел Беларуси к Литве и Польше отозвать своих послов из Минска.
В то же время Боррель подчеркнул, что позиция стран-членов Европейского союза по ситуации в Беларуси остается единой:
- ЕС поддерживает независимость и суверенитет этой страны, а также законные требования белорусского народа, и уважает его право и демократический выбор.
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