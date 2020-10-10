Европейский Союз поддержал предложение о визите руководителей ОБСЕ в Минск для поддержки диалога и поиска мирного выхода из ситуации. В Беларуси уже более 2 месяцев продолжаются протесты из-за несогласия с результатами выборов президента.

Евросоюз призвал власти Беларуси принять руководителей ОБСЕ в Минске

Соответствующее заявление сделал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Произошло это во время телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей.

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Боррель, в частности, сообщил Макею, что ЕС ожидает от белорусских властей на:

прекращение насилия и репрессий против граждан,



освобождение всех удерживаемых лиц и политзаключенных,



уважение к свободе СМИ и гражданскому обществу.

Также Евросоюз призвал власти Беларуси начать общенациональный диалог. Должен он состояться при поддержке ОБСЕ. То есть Минск должен принять предложение о совместном визите в Беларусь представителей ОБСЕ, Албании (действующий глава ОБСЕ) и Швеции (будущий глава).

Кроме того, представитель Евросоюза осудил ранее озвученное требование Министерству иностранных дел Беларуси к Литве и Польше отозвать своих послов из Минска.

В то же время Боррель подчеркнул, что позиция стран-членов Европейского союза по ситуации в Беларуси остается единой:

ЕС поддерживает независимость и суверенитет этой страны, а также законные требования белорусского народа, и уважает его право и демократический выбор.

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Spoke with Belarus FM Makei to reiterate EU's position and urge Belarusian authorities to start an inclusive national dialogue, to end violence and repression, release all detainees and political prisoners, respect media freedom and civil society.https://t.co/taMPEmfM32 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2020