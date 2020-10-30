Евросоюз одобрит санкции против Лукашенко – СМИ
Евросоюз может принять решение о санкциях против действующего самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его соратников уже 4 ноября. Всего в списке 15 фамилий.
Комитет постоянных представителей ЕС может подтвердить санкции против белорусских чиновников уже 6 ноября. Об этом в твиттере написал корреспондент Рикард Джозвяк.
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Послы ЕС в среду (4 ноября – 24 канал) дадут зеленый свет на замораживание активов и введение визовых запретов для Александра Лукашенко и 14 других белорусов. Решение будет подтверждено 6 ноября,
– сообщил Джозвяк.
Совет глав МИД Евросоюза еще 12 октября объявил о подготовке новой волны санкций против режима Лукашенко. Тогда в ЕС заявили, что самого Лукашенко тоже внесут в санкционный список.
Санкции против режима Лукашенко: детали
- В сентябре 2020 года Великобритания и Канада ввели санкции против Беларуси. В частности, под них попали Лукашенко и его старший сын Виктор Лукашенко. Эти санкции предусматривали замораживание активов и запрет на поездки в Великобританию и Канаду.
- Кроме того, в сентябре 2020 года санкции против режима Лукашенко расширили также Литва, Латвия и Эстония.
- 2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников и руководителей силовых структур. Однако Лукашенко в этом списке не было. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда заявил, что это шанс для Лукашенко начать диалог между официальным Минском и Евросоюзом.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина присоединится к санкциям против белорусских чиновников.
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