Евросоюз может принять решение о санкциях против действующего самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его соратников уже 4 ноября. Всего в списке 15 фамилий.

Комитет постоянных представителей ЕС может подтвердить санкции против белорусских чиновников уже 6 ноября. Об этом в твиттере написал корреспондент Рикард Джозвяк.

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Послы ЕС в среду (4 ноября – 24 канал) дадут зеленый свет на замораживание активов и введение визовых запретов для Александра Лукашенко и 14 других белорусов. Решение будет подтверждено 6 ноября,

– сообщил Джозвяк.

Совет глав МИД Евросоюза еще 12 октября объявил о подготовке новой волны санкций против режима Лукашенко. Тогда в ЕС заявили, что самого Лукашенко тоже внесут в санкционный список.

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