Европейский Союз очень обеспокоен из-за возобновления смертной казни в США. В том числе и из-за казней людей, которые состоялись 19 ноября – впервые в период смены власти (Трамп проиграл президентские выборы Байдену).

Европейский Союз выражает глубокую обеспокоенность в связи с последними казнями в камерах смертников в Соединенных Штатах 19 ноября – впервые в период смены президента. Заявление такого содержания опубликовано 21 ноября на официальном сайте ЕС.

Напомним В июле впервые за 17 лет в США провели смертную казнь на федеральном уровне

Представительство ЕС в США заметило:

После июльского решения американских властей возобновить на федеральном уровне смертную казнь (после почти 20-летнего перерыва) убили 8 заключенных.

Еще 6 планируют казнить в декабре и январе (то есть, до инаугурации нового президента США 20 января, которым будет представитель демократов Джозеф Байден).

Евросоюз касаемо смертной казни имеет вполне определенную и решительную позицию:

Смертная казнь неприемлема в любое время и при любых обстоятельствах. Это наказание – жестокое и бесчеловечное, и никоим образом не сдерживает преступников.

К тому же смертная казнь своим существованием отрицает человеческое достоинство и делает безнаказанными судебные ошибки, которые однозначно случаются.

Поэтому ЕС настоятельно призывает власти США отменить свое решение и прекратить все казни на федеральном уровне.