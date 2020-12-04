Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина – ЕС, – СМИ
В Европейском Союзе решили отложить проведение Совета ассоциации Украина – ЕС. Такое мероприятие проходит ежегодно, а в 2020-м был запланирован на 8 декабря.
Заседание состоится позже
Ранее заседание планировали провести в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Зато в Евросоюзе мероприятие хотят провести в очном формате, когда обстоятельства позволят это сделать. Об этом сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.
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Как пояснил собеседник ресурса, встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне можно проводить только физически. И только тогда они могут принимать решения.
На Совете ассоциации Евросоюз представляет верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украину – премьер-министр.
Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом: коротко
- Политическую часть соглашения подписали 21 марта 2014 года, экономическую часть – 27 июня 2014 года.
- Верховная Рада Украины и Европейский парламент синхронно в режиме телемоста, ратифицировали это соглашение 16 сентября 2014.
- В тот же день пятый президент Порошенко сразу в Раде подписал закон о ратификации.
- Соглашение вступило в силу 1 сентября 2017 года.
- Документ позволил развить более прочные связи в политической сфере, в области экономики, укрепить уважение к общим ценностям.
- Соглашение до сих пор остается основой сотрудничества между ЕС и Украиной и помощь в поддержке реформ, которую Евросоюз оказывает Украине.
- С 2014 года ЕС и Европейские финансовые институты мобилизовали беспрецедентный пакет помощи Украине в реформах, который сегодня уже превысил 16,5 миллиардов евро в кредитах и грантах.
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