В Европейском Союзе решили отложить проведение Совета ассоциации Украина – ЕС. Такое мероприятие проходит ежегодно, а в 2020-м был запланирован на 8 декабря.

Заседание состоится позже

Ранее заседание планировали провести в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Зато в Евросоюзе мероприятие хотят провести в очном формате, когда обстоятельства позволят это сделать. Об этом сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.

К теме Проблемы еще: в ЕС обнародовали годовой отчет об ассоциации Украины

Как пояснил собеседник ресурса, встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне можно проводить только физически. И только тогда они могут принимать решения.

На Совете ассоциации Евросоюз представляет верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украину – премьер-министр.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом: коротко